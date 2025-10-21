“ON AIR!” – ORSI: “Il falso nove un flop incredibile, la Roma non può giocarci”, MORONI: “Quando Ziolkowski varrà 30 milioni dovrete scusarvi con Massara”, NARDO: “De Rossi alla Juve sarebbe straziante”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!
David Rossi (Rete Sport): “Giovedì si deve vincere, e fare anche qualche gol per mettere da parte gli sfascismi di queste ore che sono fuori luogo, e che possono minare le certezze che si stanno costruendo. Da quella sconfitta di sabato si possono trovare una serie di spunti positivi che ti fanno ben sperare. Ci sono parecchie cose che non vanno ma sono tutte migliorabili, anche attraverso il prossimo mercato. Abbiamo un allenatore che ci invidiano in tanti, e io mi aggrapperei a lui. In attacco si faccia una scelta netta: far giocare una volta Dybala, una volta Dovbyk, una volta Ferguson non mi sembra la strada giusta. Io sceglierei Ferguson…”
Ciccio Graziani (Rete Sport): “Ferguson è come avere Pinamonti, o Adams del Torino: sono attaccanti atipici, che sgomitano, lottano. A me col Bologna era piaciuto. Ma quando è stato scelto, Gasperini era presente o no? Perchè non penso che a Gasperini non sia stato chiesto un parere. Altrimenti potevi prendere un altro, potevi prendere Piccoli…Se poi non potevi spendere per il centravanti, allora è inutile lamentarsi…”
Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Con Pellegrini è una storia finita, io penso che già a gennaio si potrebbe pensare a un addio. Io lo continuo a dire: a gennaio andrei a prendere Chiesa…”
Claudio Moroni (Rete Sport): “Quando Ziolkowski sarà valutato 30 milioni, dovrete andare a chiedere scusa a Massara. Quale tridente farei giocare per il Viktoria Plzen? Soulè, Bailey e Dovbyk…”
Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Kalimuendo obiettivo della Roma per gennaio? Ma quanti giocatori del Rennes passano qua, scusate eh…ma perchè? Tutti dal Rennes. E ora sta al Nottingham Forest dove c’è la Souloukou…tutto un giro nostro… La Roma purtroppo può prendere solo un giocatore in prestito secco, e il cerchio si ristringe parecchio…”
Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Kalimuendo ha vissuto la sua miglior stagione l’anno scorso con 17 gol, per il resto 10 gol l’anno prima, e le altre stagioni 7 gol, 12 gol, e 7 gol…è un giocatore di una normalità assoluta. Fra l’altro a noi ci servirebbe un attaccante piazzato, e lui è alto un metro e settantacinque…”
LEGGI ANCHE – Roma, c’è l’occasione Kalimuendo nella testa di Massara
Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Cosa farebbe De Rossi se venisse chiamato dalla Juventus? Io penso che andrebbe. E’ un professionista, e se ti chiama la Juve…è vero, parliamo di una rivale della Roma, ma non è la Lazio. Alla Lazio direbbe no, ma penso che la panchina della Juventus sarebbe un’opportunità troppo importante… Il Plzen? Rispetto al Lille mi sembra due categorie sotto. Penso che Gasp cambierà di più, Ndicka potrebbe riposare. Mi aspetto Rensch e Tsimikas, mi aspetto El Aynaoui. Più difficile capire chi farà giocare tra Dovbyk e Ferguson…El Shaarawy? Mi sembra scivolato abbastanza indietro…”
Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “La situazione di De Rossi ci lascia perplessi: quando risolvi il tuo contratto col vecchio club ha pronto un altro contratto altrove. Sembrava imminente il suo approdo al Torino. O De Rossi è particolarmente sfortunato, oppure c’è qualcosa che ci sfugge. Non so quale possa essere la prospettiva: ieri si scriveva che aveva rifiutato la Samp, che è un contesto tosto, ma non mi sembra che De Rossi abbia un curriculum per rifiutare certe proposte…Lui alla Juventus? Sarebbe una cosa straziante. Pensate affrontare la Juve con De Rossi in panchina, sarebbe assurdo…”
Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “E’ ancora presto per giudicare i nuovi acquisti. Ghilardi era titolare dell’U21, e ancora non l’abbiamo ancora mai visto. Anche El Aynaoui lo abbiamo visto troppo poco per giudicarlo. I calciatori arrivati a Roma sono nella stragrande maggioranza dei casi 21enni, e il tempo è un fattore nel calcio. Non voglio bocciare Ghilardi, Ferguson o El Aynaoui. Tenderei ad aspettare, sperando che nei prossimi mesi Gasp riesca ad allargare la rosa. In attesa del mercato di gennaio, che è pieno di attese oltremisura. Un attacco penso lo andrà a prendere a gennaio…”
Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Bailey? Faccio una battuta: Bailey è andato via dall’Aston Villa, e l’Aston Villa le ha vinte tutte…Mi sembra un giocatore molto evanescente, di quelli che sembrano avere qualità ma poi cominciano a girare a largo. Non mi sembra uno che segna tanti, speriamo che salti l’uomo e metta cross per i due attaccanti, allora avresti una possibilità in più per sbloccare quei due. Parlare di mercato adesso non fa altro che accentuare le difficoltà dei due centravanti…”
Nando Orsi (Radio Radio): “Ferguson e Dovbyk? Gasperini quelli si è trovato e quelli devono giocare. Non so se ha detto va bene o se se l’è trovato per forza. Una cosa è certa: il falso nove ha fatto un flop incredibile, e la Roma non può giocare in quel modo. Solo il Napoli poteva giocare in quel modo con Mertens. Devi trovare soluzioni, le punte ce le hai e devi giocare con quelle. Non è che ogni volta che si perde puoi ritirare fuori la storia del mercato, questo è. La Roma ha perso due partite in casa, e tutte e due le volte senza attaccanti. E’ un dato, quando la Roma in casa ha giocato senza centravanti ha perso…”
LEGGI ANCHE – Boniek: “Non capisco Dovbyk, fa troppo a sportellate. Ferguson? Era gasato, poi si è spento”
Redazione Giallorossi.net
@Moroni
A parte che ziolkowski è soltanto uno degli acquisti di Massara, per cui non basterebbe per chiedergli “scusa”.
Semmai però gli chiederei scusa se il polacco servisse nel contesto di una squadra competitiva per vincere qualcosa, e non se valesse 30, 40 o 50 mln per essere plusvalenzato. Questa è la mentalità da poveracci che ci relega da anni nell’anonimato e nella mediocrità.
non sono d’accordo…se ogni anno mi trovasse un giocatore giovane pagato poco che mi diventa un giocatore da 50 / 60 mln non solo vuol dire che hai trovato un titolare forte per la squadra ma che hai comunque creato capitale per la società… è impossbile credere che un DS possa portare e scovare ogni anno solo campioni… almeno non è possbile per una squadra come la nostra che non ha risorse finanziare infinite… oltretutto anche acquistare ipotetici campioni non da certezza di vittorie.. basta guardare il Liverpool che ha speso 500mln in questa sessione di mercato ed è alla 4 sconfitta consecutiva… ci deve essere un binomio tra acquisti di giocatori bravi e forti ma che siano adeguati al credo dell allenatore
Pruzzo, grande bomber della mia gioventù, ha talmente tanto livore che non si preoccupa di documentarsi prima di scrivere caxxate: Aston Villa 8 partite giocate 3 vittorie! Sara’ la cattiva influenza della radio per cui lavora altrimenti c’è da preoccuparsi!
Oggi nevicherà, sono d’accordo con Orsi.
Orsi se dimenticato Totti falso nove…da complessato Laziale
viste le chiacchiere adesso la Roma comincerà a segnare
Totti poteva giocare anche in porta. avrebbe fatto assist anche su rinvio da fondo campo.
Bailey ha sempre fatto vari gol e assist, non è uno qualunque, poi ha giocato in Premier e in Champions, mica al Torneo Birra Peroni
moroni
quando e se ziolkowski varrà 30 mln (ci credo e ci spero) sarà già troppo tardi.
a noi i calciatori servono ora, non tra 2 anni.
è da sabatini che andiamo avanti con le scommesse.
❤️🧡💛
i pollici giù sono la dimostrazione che siamo ormai assuefatti ai 6′ posti.
❤️🧡💛
No, che siete duri come la pietra
Per me il polacco e il giamaicano sono titolarissimi e credo che GASP se ne è reso conto… Qua gli unici dubbi reali sono i 2 centravanti, Dovbik lo vedo leggermente più in forma di Ferguson, ma tutti e 2 stanno deludendo sul gioco e in fase realizzativa, fino adesso solo l’ ucraino ha segnato 1 gol.
anche Ranieri è andato alla juve
ma infatti andasse dove gli pare
speriamo che Gasparerini ha capito che il falso nove è un tragedia
Info per Pruzzo, l’Aston Villa ha giocato 11 partite, vinte 5 pareggiate 3 e perse 3. Così, per ricordarci che bisogna informarsi prima di parlare.
Plzen
Ghilardi
Mancini
Hermoso
Rensch
El Aynaoui
Cristante
Tzimikas
Bailey/Dybala
Ferguson/Dovbyk
Elsharawy/Pellegrini
Soulè, Konè e Ndika a riposo….Davanti la staffetta….. per gli altri 2 cambi sicuramente uno sugli esterni e uno in mezzo al Campo
pruzzo me stai a fa’ sali na depressione
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.