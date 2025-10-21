“ON AIR!” – ORSI: “Il falso nove un flop incredibile, la Roma non può giocarci”, MORONI: “Quando Ziolkowski varrà 30 milioni dovrete scusarvi con Massara”, NARDO: “De Rossi alla Juve sarebbe straziante”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Giovedì si deve vincere, e fare anche qualche gol per mettere da parte gli sfascismi di queste ore che sono fuori luogo, e che possono minare le certezze che si stanno costruendo. Da quella sconfitta di sabato si possono trovare una serie di spunti positivi che ti fanno ben sperare. Ci sono parecchie cose che non vanno ma sono tutte migliorabili, anche attraverso il prossimo mercato. Abbiamo un allenatore che ci invidiano in tanti, e io mi aggrapperei a lui. In attacco si faccia una scelta netta: far giocare una volta Dybala, una volta Dovbyk, una volta Ferguson non mi sembra la strada giusta. Io sceglierei Ferguson…”

Ciccio Graziani (Rete Sport): “Ferguson è come avere Pinamonti, o Adams del Torino: sono attaccanti atipici, che sgomitano, lottano. A me col Bologna era piaciuto. Ma quando è stato scelto, Gasperini era presente o no? Perchè non penso che a Gasperini non sia stato chiesto un parere. Altrimenti potevi prendere un altro, potevi prendere Piccoli…Se poi non potevi spendere per il centravanti, allora è inutile lamentarsi…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Con Pellegrini è una storia finita, io penso che già a gennaio si potrebbe pensare a un addio. Io lo continuo a dire: a gennaio andrei a prendere Chiesa…”

Claudio Moroni (Rete Sport): “Quando Ziolkowski sarà valutato 30 milioni, dovrete andare a chiedere scusa a Massara. Quale tridente farei giocare per il Viktoria Plzen? Soulè, Bailey e Dovbyk…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Kalimuendo obiettivo della Roma per gennaio? Ma quanti giocatori del Rennes passano qua, scusate eh…ma perchè? Tutti dal Rennes. E ora sta al Nottingham Forest dove c’è la Souloukou…tutto un giro nostro… La Roma purtroppo può prendere solo un giocatore in prestito secco, e il cerchio si ristringe parecchio…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “Kalimuendo ha vissuto la sua miglior stagione l’anno scorso con 17 gol, per il resto 10 gol l’anno prima, e le altre stagioni 7 gol, 12 gol, e 7 gol…è un giocatore di una normalità assoluta. Fra l’altro a noi ci servirebbe un attaccante piazzato, e lui è alto un metro e settantacinque…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Cosa farebbe De Rossi se venisse chiamato dalla Juventus? Io penso che andrebbe. E’ un professionista, e se ti chiama la Juve…è vero, parliamo di una rivale della Roma, ma non è la Lazio. Alla Lazio direbbe no, ma penso che la panchina della Juventus sarebbe un’opportunità troppo importante… Il Plzen? Rispetto al Lille mi sembra due categorie sotto. Penso che Gasp cambierà di più, Ndicka potrebbe riposare. Mi aspetto Rensch e Tsimikas, mi aspetto El Aynaoui. Più difficile capire chi farà giocare tra Dovbyk e Ferguson…El Shaarawy? Mi sembra scivolato abbastanza indietro…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “La situazione di De Rossi ci lascia perplessi: quando risolvi il tuo contratto col vecchio club ha pronto un altro contratto altrove. Sembrava imminente il suo approdo al Torino. O De Rossi è particolarmente sfortunato, oppure c’è qualcosa che ci sfugge. Non so quale possa essere la prospettiva: ieri si scriveva che aveva rifiutato la Samp, che è un contesto tosto, ma non mi sembra che De Rossi abbia un curriculum per rifiutare certe proposte…Lui alla Juventus? Sarebbe una cosa straziante. Pensate affrontare la Juve con De Rossi in panchina, sarebbe assurdo…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “E’ ancora presto per giudicare i nuovi acquisti. Ghilardi era titolare dell’U21, e ancora non l’abbiamo ancora mai visto. Anche El Aynaoui lo abbiamo visto troppo poco per giudicarlo. I calciatori arrivati a Roma sono nella stragrande maggioranza dei casi 21enni, e il tempo è un fattore nel calcio. Non voglio bocciare Ghilardi, Ferguson o El Aynaoui. Tenderei ad aspettare, sperando che nei prossimi mesi Gasp riesca ad allargare la rosa. In attesa del mercato di gennaio, che è pieno di attese oltremisura. Un attacco penso lo andrà a prendere a gennaio…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Bailey? Faccio una battuta: Bailey è andato via dall’Aston Villa, e l’Aston Villa le ha vinte tutte…Mi sembra un giocatore molto evanescente, di quelli che sembrano avere qualità ma poi cominciano a girare a largo. Non mi sembra uno che segna tanti, speriamo che salti l’uomo e metta cross per i due attaccanti, allora avresti una possibilità in più per sbloccare quei due. Parlare di mercato adesso non fa altro che accentuare le difficoltà dei due centravanti…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Ferguson e Dovbyk? Gasperini quelli si è trovato e quelli devono giocare. Non so se ha detto va bene o se se l’è trovato per forza. Una cosa è certa: il falso nove ha fatto un flop incredibile, e la Roma non può giocare in quel modo. Solo il Napoli poteva giocare in quel modo con Mertens. Devi trovare soluzioni, le punte ce le hai e devi giocare con quelle. Non è che ogni volta che si perde puoi ritirare fuori la storia del mercato, questo è. La Roma ha perso due partite in casa, e tutte e due le volte senza attaccanti. E’ un dato, quando la Roma in casa ha giocato senza centravanti ha perso…”

