“ON AIR!” – ROSSI: “La Roma non c’è e manca un mese al campionato”, NARDO: “A oggi è una rosa da decimo posto”, CARINA: “Si sta giocando sulla pelle di De Rossi”, COSENZA: “EN-Nesyri sta bene a Siviglia, serve minimo David”

David Rossi (Rete Sport): “Oggi a Roma c’è più pessimismo, giustificato dal fatto che al 16 luglio De Rossi sta allenando 10 giocatori della prima squadra, di cui 3 stanno già con la valigia pronta. Praticamente oggi la Roma non c’è. E visto che manca un mese all’inizio del campionato è il caso di cominciare a comprare calciatori che giocheranno titolari. De Rossi dice a Abraham “Quella è casa tua“, ma poi se lo ritrova Fonseca al Milan… Se la Roma si presenta con Abraham titolare penso che ci sarebbe lo sciopero del tifo, e quindi il centravanti è una priorità. E invece abbiamo comprato una mezzala. E ancora ti manca il terzino destro…C’è tanta confusione: per l’attaccante leggo tanti nomi uno diverso dall’altro, dal pischello di 20 anni a quello di 29, dal gigante di un metro e novantasei al piccoletto di un metro e settantatré…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Io penso che in questa settimana succederà qualcosa sul mercato della Roma in entrata… Confusione sui profili dei nomi usciti? L’importante è che non ci sia confusione in società e nella testa del ds. Forse sono rimasto indietro: ma la Roma ha fatto due offerte, una a Mikautadze e l’altra a Sorloth? La Roma può far sapere pure che interessano 10 attaccanti…Potrebbe anche essere che la Roma punta Soulé e Chiesa, e in base a chi prendono tra quei due poi scelgono un attaccante diverso…Con Chiesa che va sul fondo magari è meglio Sorloth, con Soulè che fa un gioco diverso forse è meglio un altro…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “Io ritengo che la comunicazione per un club sia un valore. Prendere un ds a giugno per me è un errore programmatico, perchè ti pone in una posizione di ritardo, specie nell’anno in cui devi rivoluzionare la rosa. Detto questo, confido nella qualità professionale di Ghisolfi…”

Paolo Cosenza (Tele Radio Stereo): “En-Nesyri sta bene a Siviglia…Spero che Mourinho si dimostri un tifoso della Roma e se lo porti in Turchia… Se rileggo i numeri, è un centravanti che in 290 partite ha fatto 93 gol e che ha azzeccato solo due stagioni. Se dobbiamo guardare solo l’ultima stagione allora meglio Sorloth…Se ci aspettiamo una Roma che lotti per il sesto posto allora va bene anche lui, ma se dobbiamo costruire una squadra che possa ambire alla Champions, allora il minimo che mi aspetto è Jonathan David…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “En-Nesyri è il profilo che mi piace di più di quelli che sono usciti…pensa gli altri… Non so se è meglio lui o Sorloth, ogni giorno però gli si accollano questi nomi a De Rossi… Io avrei preso Morata, che era uno che con Dybala ci sarebbe venuto di corsa già un anno fa qui a giocare…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Lo stato d’animo di De Rossi? Direi impaziente, ma non ha il timore di non avere le cose che ha chiesto. Ma la tempistica preoccupa anche lui. Ogni allenatore vorrebbe avere a luglio una squadra molto vicina alla completezza su cui poter lavorare. Non posso pensare che sia contento di quello che ha a disposizione. La sua priorità? Penso sia l’esterno d’attacco, e cioè Federico Chiesa. Nel momento in cui il giocatore prende tempo, le mire sul mercato si spostano altrove, ma io penso che sia quella la sua priorità…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “La Roma al momento ha una rosa da decimo posto, e qualcosa dovrà fare se vuole costruire una squadra in grado di competere per la Champions… Chiesa? Il problema è l’attesa che si è preso. La Juventus lo ha messo alla porta, e sinceramente non capisco questo ritardo. Sarebbe una questione che potrebbe chiudersi in poco tempo se solo il calciatore si decidesse…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Soulé? Un giocatore che ti costa 30 milioni ti deve dare delle garanzie. Sto notando che il nome di Chiesa sta uscendo dalle chiacchiere di mercato della Roma, spesso quando è così è il segnale che qualcosa sta per succedere. Io penso che uno dei due arriverà. Se dovessi dire, secondo me più Chiesa di Soulè…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Nella Roma mi sembra che ci sia stata una virata importante sul centravanti. Per De Rossi la prima scelta era Omorodion, e viste le difficoltà di arrivare a Sorloth, da quanto so la Roma ha virato in maniera importante su En-Nesyri. Il Fenerbahce è ancora avanti, ma il fatto che non abbia chiuso lascia spiragli… Siamo arrivati al 16 luglio e c’è ancora una squadra da costruire. Domani col Latina vedremo titolari gente come Abraham o Smalling che hanno valigie pronte. Mi auguro che ci sia presto un’accelerata. Non vorrei che la figura di De Rossi, come lo è stato Mourinho, fosse uno scudo per media e tifosi. Si sta giocando con la pelle di De Rossi, uno che ha 15 panchine con la Spal e una ventina con la Roma. Dovevi metterlo nelle condizioni migliori e questo non sta accadendo…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Se facciamo una griglia delle prime 4-5 squadre la Roma non c’è. Questa è la realtà del momento. Poi possiamo stare qui a raccontarci che il mercato chiude a fine agosto, e che la Roma ci ha insegnato ad avere fiducia. L’idea che il presidente prenda il suo aereo privato per prendere questo o quel giocatore ce l’ho e ci confido molto, perchè altrimenti sarei in difficoltà a valutare un mercato che non parte e che è in ritardo…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Roma in ritardo sul mercato? Avoja…E’ un ritardo che fa male, manca solo un mese all’inizio del campionato, sono 4 settimane… Inter e Atalanta potrebbero cominciare il campionato anche domani, la Roma no…”

Nando Orsi (Radio Radio): “De Rossi è un allenatore giovane e dovesti proteggerlo. E’ il primo anno che fa un ritiro tutto suo, e lo fa con la Roma, non con una squadra normale. Le aspettative sono altissime, e se fai male non ti perdonano. Devono proteggere un patrimonio a cui hai fatto un contratto di 3 anni, devi dargli un aiuto…”

