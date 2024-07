L’Arabia tenta Paredes, la Roma fissa il prezzo: servono 20 milioni di euro per avere l’argentino

AS ROMA NOTIZIE CALCIOMERCATO – Leandro Paredes trionfa per la seconda volta consecutiva in Copa America con la sua Argentina e si toglie anche una bella soddisfazione, quella di essere stato decisivo nella finalissima vinta contro la Colombia.

Il centrocampista giallorosso, partito dalla panchina e subentrato nei tempi supplementari quando il match era ancora in equilibrio, ha preso per mano la sua squadra ed è stato protagonista nel gol partita di Lautaro Martinez con un gran recupero di palla in mezzo al campo, dando il via all’azione della rete che ha deciso la finale.

Per Paredes ora è tempo di meritate vacanze, ma anche di scelte particolarmente importanti: non è una novità che l’argentino abbia ricevuto una grossa offerta dall’Arabia Saudita, che lo sta tentando a suon di milioni. Il giocatore tentenna: a Roma si trova benissimo, in giallorosso ha tanti amici (tra cui Paulo Dybala) ma la proposta saudita è di quelle difficilmente rinunciabili.

Ghisolfi aspetta di conoscere la decisione del calciatore, ma intanto ha fissato il prezzo per il suo centrocampista: Paredes non è in vendita, e per lasciarlo partire gli arabi dovranno sborsare 20 milioni di euro. Una cifra importante per un giocatore di 30 anni che la Roma aveva pagato appena 2,5 milioni un anno fa.

Fonti: Corriere della Sera / Leggo / Il Messaggero

