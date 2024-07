Svolta a destra per la Roma, c’è Assignon del Rennes

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Dopo Enzo Le Fee, Roma e Rennes tornano a sedersi intorno al tavolo delle trattative, stavolta per discutere la cessione in giallorosso di Lorenz Assignon.

Il francese, 24 anni, è un terzino destro di spinta che può giocare anche da esterno di centrocampo. Cresciuto nel settore giovanile del Rennes, a 18 anni viene promosso in seconda squadra dove rimane fino all’età di 20 anni quando viene prestato al Bastia, in seconda divisione francese

Rientrato nel club rossonero a fine stagione venendo promosso in prima squadra ed il 26 agosto debutta fra i professionisti in occasione dell’incontro di qualificazione per l’UEFA Europa Conference League vinto 3-1 contro il Rosenborg. Nell’ultima stagione si è diviso tra Rennes e Burnley, club di Championship, dove gioca in prestito: gli inglesi vengono convinti dalle qualità del ragazzo e ora sono pronti ad acquistarlo a titolo definitivo, ma il giocatore non vuole giocare in un club di seconda divisione e mira ad un club più prestigioso.

La Roma e Ghisolfi sono al lavoro con il Rennes per trovare un accordo sul suo trasferimento in giallorosso. Assignon è un terzino di spinta, veloce e di buona struttura fisica, bravo ad attaccare ma un po’ meno a difendere. La sua valutazione si aggira intorno agli 8 milioni di euro.

Fonti: Sky Sport / Gianlucadimarzio.com / Corriere dello Sport

