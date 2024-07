La Roma balla ancora sulle punte

AS ROMA NEWS – Tre centravanti tra cui scegliere. Uno è il favorito, l’altro è l’alternativa, l’ultimo è il giovane talento su cui scommettere come eventuale seconda punta da tenere in rosa nel caso in cui Ghisolfi dovesse piazzare, e bene, Tammy Abraham nelle prossime settimane.

La Roma, a poche ore dalla prima amichevole (domani ore 18 contro il Latina a Trigoria) balla ancora sulle punte. Il favorito in casa giallorossa è Alexander Sorloth, 28 anni, centravanti di stazza e gol che piace a De Rossi ma per il quale il Villarreal chiede ancora 35 milioni di euro. A queste cifre l’affare non si farà.

Ghisolfi è convinto che gli spagnoli scenderanno presto a più miti pretese: intorno ai 25-30, bonus compresi, si può trattare. Altrimenti il ds andrà forte sull’alternativa, il marocchino Youssef En-Nesyri: anche lui è un attaccante esperto, è forte fisicamente e ha una certa confidenza con il gol. Il Siviglia aspetta offerte superiori ai 20 milioni di euro, ma la Roma non vuole superare quella soglia visto che l’attaccante è in scadenza nel 2025.

L’ultimo nome che non è mai sparito dai radar dei giallorossi è Karim Konatè, 20 anni, attaccante del Salisburgo. L’ivoriano, 20 gol in 29 partite lo scorso anno, può essere quell’investimento in ottica futura: il valore del suo cartellino ha già superato i 25 milioni, soldi che la Roma spera di ricavare dalla cessione di Abraham. Il Milan, dopo essersi assicurata Morata, andrà presto all’assalto dell’inglese: Ghisolfi chiede solo cash.

Fonti: Il Tempo / Leggo / Corriere dello Sport / Il Messaggero

