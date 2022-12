“ON AIR!” – FOCOLARI: “Frattesi quattro volte più forte di Camara”, PRUZZO: “Con lui e Wijnaldum sarebbe la svolta”, PUGLIESE: “Ma dalla Roma ci dicono di andare cauti su Gini”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Noi continuiamo a parlare di ragazzini, ma Zaniolo nel 2023 fa 24 anni… Non voglio essere blasfemo, ma 24 anni ce li ha Mbappè che si potrebbe ritirare… Poi ci arrivo pure io a capire che Zaniolo ha avuto due brutti infortuni ed è stato un anno e mezzo fermo, ma ci sono calciatori che a 24 anni sono titolari e che se sono attaccanti fanno 20 gol a campionato da 5 anni… Sui nuovi mi rendo conto di essere stato molto severo con Vina, Shomurodov, in parte anche Camara…ma forse non sono brutti come li vediamo. E forse l’inserimento dei nuovi non è così automatico, no?…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Ieri Wijnaldum ha lavorato, seppur per poco, con il gruppo. Ma parliamo di una decina di minuti. Questa è una fase in cui aumenterà i carichi di lavoro, bisognerà vedere come reagirà. Penso che per rivederlo in campo ci vorrà più di un mese, questo è quello che ci ha detto la Roma, di andarci molto cauti sui tempi di rientro. Vedremo domani se Mou confermerà Zaniolo prima punta o rilancerà Abraham. Scambio De Sciglio-Karsdorp? Non lo farei, ma dipende dalla situazione Karsdorp. Se Mou non lo vuole più utilizzare, allora allo scambio ci penserei. Ieri però Karsdorp lo abbiamo visto molto bene in allenamento, non è un corpo estraneo…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Se Frattesi non arriva a gennaio, e per Wijanldum davvero ci vuole ancora più di un mese, insomma se la Roma è questa, la stagione se ne va e non so come la Roma possa riprenderla… Noi speravamo di vedere una Roma diversa a gennaio, a questo punto speriamo in Dybala, altrimenti alla fine ci ritroviamo con la stessa squadra di prima. Ci vuole qualcosa che inneschi un cambiamento. Se ricominciamo da dove abbiamo finito, non vedo motivi per immaginarci una Roma diversa da quella vista in questi mesi… De Sciglio? Lo lascio lì, ma se devo fare uno scambio con Karsdorp, con questo Karsdorp, allora lo farei…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Pisilli? Chi lo conosce molto bene, che lo ha allenato, mi ha detto “occhio che questo è uno dei più bravi che ci sono”. Andrebbe fatto un monumento a Conti, che di bei giovani ne ha portati tanti. Si parla tanto della under 18 perchè ci sta Cristian Totti, che però non gioca mai, anche per colpa sua visto che se ne va una settimana col padre in Qatar a vedersi la finale del Mondiale…Però anche nell’Under 18 ci sono giocatori molto interessanti, come Mannini che è andato a finire a stringere la mano a Roberto Mancini a Coverciano. Quindi quando si parla di Primavera, guardate anche sotto, nell’U17 o U18, ci sono diversi giocatori bravini…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Frattesi? Sarebbe opportuno prenderlo subito, da gennaio, anche se non so quali sarebbero i costi. Da parte del giocatore c’è la volontà di giocare nella Roma, e anche lui deve fare qualcosa per spingere verso questa soluzione, che magari può non essere onerosa adesso, ma a giugno. La Roma in mezzo al campo ha bisogno della svolta, e con Wijnaldum e Frattesi in più lì in mezzo lo farebbe…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Frattesi io lo prenderei sempre. E’ un giocatore dinamico, è quello che serve alla Roma, che ha sbagliato l’acquisto di Matic pensando che fosse un giocatore che non è. Lui sa giocare a pallone, ma è statico anche per un fatto anagrafico. Non dà alla Roma quello che servirebbe. E infatti Camara, che è un giocatore modesto, ha dato un po’ più di brio lì in mezzo. Ma Camara non vale neanche un quarto di Frattesi. Wijnaldum? Sarebbe un acquisto che può far fare alla Roma il salto di qualità. Se la Roma prende Frattesi e ritrova Wijnaldum fa un salto…”

