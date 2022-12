Calciomercato Roma, il Sassuolo apre alla cessione di Frattesi a gennaio: le ultime

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il nome di Frattesi in chiave Roma è tornato a farsi molto caldo in questi giorni di avvicinamento alla riapertura del mercato.

La volontà del calciatore è chiara, così come quella del club giallorosso, determinato a riportarlo a Trigoria. C’è però da convincere il Sassuolo, che in estate non è andato incontro alle offerte della Roma.

Stando a quanto rivela Tuttomercatoweb in questi minuti, la novità delle ultime ore è che il Sassuolo si starebbe convincendo ad aprire alla cessione di Frattesi anche a gennaio.

Il club emiliano però vuole che venga inserito Bove nell’affare, e che la Roma paghi anche un sostanzioso conguaglio. Il prestito con obbligo di riscatto a giugno potrebbe essere la soluzione.

Fonte: tuttomercatoweb.com