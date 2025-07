“ON AIR!” – ROSSI: “L’operazione al naso di Pellegrini prima del ritiro è una mossa stupida”, FERRAZZA: “Gasp? Il suo rispetto conta più dell’amore”, TORRI: “Servono i soldi per chiudere le operazioni”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Gasperini ha fatto zero partite sulla panchina della Roma e c’è già quello che vuole farsi il tatuaggio sul braccio…Ma qual è l’opinione della tifoseria romana su Gasp, il pezzo di m…di qualche giorno fa sullo striscione o il tatuaggio sul braccio di quello di ieri? Sono i due estremi, e in mezzo c’è l’80% della gente che lo pensa allo stesso modo… Pellegrini? Il campionato è finito a maggio, sono passati due mesi per farti l’operazione al setto nasale. Farlo in prossimità del ritiro è una cosa stupida. Poi non ti lamentare se la gente si accanisce. Mi dispiace, perchè so che è un bravo ragazzo, e continuo a pensare che sia mal consigliato…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Mi chiedo: Pellegrini si doveva operare al naso, ma perchè lo va a fare il giorno prima del raduno? Non poteva farlo una settimana fa? Il capitano che non c’è il primo giorno di ritiro non è una bella cosa. Forse a forza di stringere i denti si è fratturato il naso…”

Attilio Malena (Rete Sport): “Rios? Se oggi dovesse arrivare il Wolverhampton con 32 milioni per il Palmeiras e una supera offerta al giocatore le cose cambierebbero, ma al momento l’offerta più alta è di 27 milioni, non lontana da quella della Roma. L’affare potrebbe sbloccarsi da un momento all’altro. Ferguson? Il Brighton chiede una barca di soldi per il diritto di riscatto, ho la sensazione che alla fine si farà in prestito secco…Difensore centrale? La Roma sta cercando un titolare, quindi penso che arriverà un profilo importante…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Rios? L’importante è prenderli i giocatori…l’anno scorso sarebbe stato meglio prendere uno sconosciuto a inizio mercato, o Konè a 18 milioni il 28 agosto? Se il giocatore che arriva è di livello importante si può anche aspettare qualche giorno. Certo, nel caso di specie sarebbe meglio metterli il prima possibile a disposizione di Gasperini, questo è ovvio… Ferguson? Io so che la Roma non è molto d’accordo con la formula del prestito secco, non vuole valorizzare giocatori altrui e non vuole ripetere l’errore fatto con Saelemaekers…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Mi ha sorpreso questo entusiasmo per Gasperini, ricordo cosa si diceva di lui prima che venisse annunciato…però va bene così dai… Il tecnico è buono, non è uno dei migliori al mondo, ma di sicuro uno dei più forti in Italia. Per tanti Gasp era uno che schifava Roma, c’era la storia di Ndicka, e io sono lieto che non sia successo niente contro di lui…abbiamo avuto gente che ha schifato Roma, abbiamo avuto Capello, Baldini, Baldissoni…Dunque io continuo a stare con Gasperini…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Gasperini? Molte volte gli innamorati della Roma, i troppo tifosi, hanno mancato più di rispetto che persone che vengono da fuori e sono molto scettiche. Chi viene da fuori e si innamora di Roma, la ama di più di chi ci sta dentro e a volte si approfitta di questo eccesso d’amore. Gasperini è un grandissimo professionista e il suo rispetto in questo momento è più importante dell’amore…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Ferguson è un affare che puoi chiudere in pochi giorni, forse poche ore. Non penso che il diritto di riscatto sia così complicato da trattare, spesso viene ridiscusso alla fine dell’anno, e comunque il Brighton ha già aperto a questo tipo di formula. Su Rios la Roma ha fatto una mossa ufficiale sapendo che sarebbe stata rifiutata, ma l’offerta scritta è stata un modo per far capire al Palmeiras che c’era. Rios è una richiesta di Gasperini, El Ayanoui è l’alternativa ma costa comunque molto. Su Wesley l’affare è un po’ più semplice, anche perchè non ha le richieste che ha Rios…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Pellegrini salta la preparazione, già ci sono dubbi sulla sua adattabilità al calcio di Gasperini…mi sembra non dico quasi una stagione già compromessa, ma se queste sono le prospettive…Se già parte con tre mesi di ritardo rispetto ai compagni, ma ndo va?…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Capisco l’impazienza sul mercato, ma in questo momento dobbiamo avere pazienza. Se poi tra 20 giorni la situazione sarà ancora questa, l’incaz*atura la potrei comprendere. Massara non è Ghisolfi, ma è arrivato 20 giorni fa e non è semplice far quadrare il mercato che serve alla Roma con i soldi a disposizione. Rios ha detto sì, Wesley ha detto sì, Ferguson ha detto sì…e allora perchè non vengono? Perchè servono i soldi. E non per uno, ma per 5-6 acquisti. E bisogna far quadrare tutto…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Lavoro duro con Gasp? Ho visto qualche suo allenamento in passato, e finiscono tutti in piedi, si fanno la doccia e poi vanno a casa… Le triple sedute? Le farà per cercare di temprare i ragazzi e fare una selezione. A volte questa fretta di ricominciare la preparazione con 20 giocatori che alla fine del ritiro saranno 10 fa capire quanto il calcio stia andando nella direzione sbagliata…”

Redazione Giallorossi.net