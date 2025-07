Zazzaroni: “La Roma a oggi ha 13 giocatori, è un progetto a cui non credo”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto a ‘Guelfi e Ghibellini’ su TMW Radio, commentando anche la situazione della nuova Roma di Gasperini. Il giornalista ha espresso dubbi sul progetto giallorosso.

“La Roma ad oggi ha 13 giocatori, non può iniziare il campionato così. Deve acquistare e almeno averne 21.” Zazzaroni ha poi aggiunto: “Per ora è un progetto a cui non credo, perché siamo un campionato povero. Ci sono pochi soldi, e non credo a questo tipo di rivoluzione.”

Il direttore del Corsport ha poi spostato l’attenzione sulla conferenza stampa di presentazione di Maurizio Sarri alla Lazio, che si è svolta senza la presenza fisica dei giornalisti: “È una cosa vergognosa, io squalificherei i quattro giornalisti che hanno mandato le domande. L’Ordine dei giornalisti non esiste, altrimenti certe cose non succederebbero. La conferenza stampa senza stampa è aberrante.”

Fonte: TMW Radio