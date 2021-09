“ON AIR!” – CORSI: “Che entusiasmo intorno alla Roma, merito di Friedkin”, AGRESTI: “La Conference League non è una vera coppa”, CATALANI: “Nzonzi crede di essere Falcao”, DAMASCELLI: “Sarri tornerà a bestemmiare nel derby”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Se riuscissi a far giocare una partita intera ogni tre ai vari Kumbulla, Smalling, Carles Perez, El Shaarawy, Borja Mayoral, se riuscissi a valorizzare anche le tue seconde linee, la rosa comincerebbe a essere più profonda. La stagione è lunga. E una Roma più forte non solo nell’undici, che comincia a contare su 15, 16, 17 giocatori, in un campionato così equilibrato può diventare prezioso…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Roma quest’anno ha trovato equilibri, amalgama e voglia di giocare a pallone. Con equilibrio non parlo solo dal punto di vista tattico, ma anche dal punto di vista del gruppo. Ieri per la prima volta non c’era nessun laziale alla cena della Roma…finalmente tutti romanisti. Quest’anno il tifoso ha una curiosità morbosa nei confronti della squadra, non vede l’ora di vedere la Roma un’altra volta. Se la Roma di Fonseca giocava col CSKA, non c’era tanto entusiasmo all’idea di vederla, invece ora aspetto la partita di domani con un altro spirito. E questo è merito di una persona, che forse sottovalutiamo, ed è Dan Friedkin…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Io non sono convinto che sia così minima la differenza tra quello che vorrebbe Pellegrini e quello che offre la Roma. Da una parte c’è un calciatore che nel momento più importante della sua carriera, a 25 anni deve firmare il contratto della vita. Se vuole monetizzare, come fanno tutti i calciatori, lo deve fare in questo contratto qui. Pellegrini si da un valore, che è importante. La Roma però non vorrebbe dare uno stipendio troppo alto, perchè quello sarà uno stipendio guida per i prossimi…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Il rinnovo di Pellegrini? Una questione è se il discorso è tra 3 milioni e mezzo e tre milioni e otto, e una cosa se il discorso è tra tre milioni e cinque milioni. Io spero sinceramente che si concluda rapidamente, l’allenatore lo ha chiesto esplicitamente. Mou ha fissato dei termini temporali, e credo che anche su questa spinta mi aspetto che la vicenda si chiuda a breve…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Ieri mi sono visto Villarreal-Atalanta anche per vedermi un giocatore che mi piace particolarmente e che la Roma aveva attenzionato, e cioè Koopmeiners. L’olandese è entrato nella ripresa al posto di De Roon. Io lo ritengo un grande giocatore, e lo hanno pagato 13 milioni. Per me è un giocatore superiore alla media, e non sapete quanto mi sarebbe piaciuto vederlo alla Roma. Per me l’Atalanta l’anno prossimo se lo rivenderà a 40 milioni… Anguissa? E’ un giocatore molto diverso, più fisico. Tra i due Koopmeiners è più un prospetto. Nzonzi? E’ talmente paradossale che un giocatore mediocre come lui possa rifiutare il Benfica quando dovrebbe baciare per terra che qualcuno lo abbia chiamato. Evidentemente lui pensa di essere Falcao…”

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Nzonzi continua a rifiutare tutto, e questo è stato uno dei problemi per cui la Roma non è riuscita a prendere un centrocampista. Sarebbe bello poter andare da Nzonzi e chiedere perchè fa così. Perchè, pur sapendo che così resterà fuori a non giocare, preferisce restare qui…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Sarri? Giustifico le cose detto a Saelemaekers, ma non giustifico le cose dette dentro lo spogliatoio. Non sei un ragazzino, hai 60 anni, devi sapere che se dici certe cose vai incontro alla squalifica. E poi se sei religioso non dovrei bestemmiare, a se non lo sei a maggior ragione, perchè bestemmi?.. Mourinho? Lo sappiamo che sotto molti aspetti è il numero uno. Lui cura tutto. Andare sotto la Curva sono gesti importanti, non solo per la tifoseria ma anche per la squadra che ha bisogno di una guida certa. L’inizio della stagione della Roma è sotto gli occhi di tutti: le ha vinte tutte. E più di questo non puoi chiedergli…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mourinho è padrone della situazione, riesce a coinvolgere anche i Friedkin…io non sapevo che partecipassero attivamente anche alle cene di squadra. Mou vuole rinsaldare il legame con i tifosi, e con i calciatori, per non avere grane durante la stagione, cosa che non è mai facile…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Cristante e Veretout non possono giocare tutte le partite, così come Abraham o altri. Devi permettere a tutti di essere in condizione fisica eccellente, altrimenti rischi che quando ti serve qualcuno poi ti entra in campo senza aver mai giocato. La Conference League secondo me non si può sentire, non è una coppa vera, è una coppa a mio avviso senza senso che la Roma deve sfruttare per far giocare chi non gioca mai…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Sarri? Tornerà a bestemmiare nel dery…il personaggio è quello, uno screanzato. E’ una cosa così ignorante e volgare di esibire il proprio pensiero…. Mourinho? E’ un uomo che capisce un minuto prima quello di cui c’è bisogno. Se lui ha fatto questo, è perchè ha capito che era il momento…”

Redazione Giallorossi.net