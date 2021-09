MOURINHO: “Il campionato è più importante della Conference, ma ci tengo a vincerla. Domani farò dei cambi”

AS ROMA NEWS – Mister Josè Mourinho torna a parlare in conferenza stampa alla vigilia della partita di Conference League che si giocherà domani sera all’Olimpico contro il CSKA Sofia. Di seguito tutte le domande dei giornalisti presenti a Trigoria e le risposte date dall’allenatore della Roma:

Mangiante (Sky Sport): “C’è tanta attesa. Come sta la squadra? Come si mantiene questo livello di tensione?”

“Cinque vittorie non sono cinquanta. Non c’è motivo per essere ultra positivi, o fuori di testa. I risultati positivi sono positivi importanti e aiutano il processo di crescita della squadra. I tifosi sono felici, ma devono essere equilibrati, nel senso che devono capire che è un processo e stiamo lavorando solo da due mesi. Si senti un’evoluzione a tutti i livelli, ma restiamo tranquilli tranquilli. Avere così tanti tifosi è bello, e può spingere le autorità a capire che c’è grande voglia, si aspetta la normalità. Dobbiamo mantenere questa voglia di lavorare oltre i limiti, dico sempre ai giocatori che tutto quello che è sotto il 100% non è niente. Siamo in costruzione. Ovviamente farò dei cambi, ma l’importante sarà mantenere una struttura perchè è importante fare risultato. Vogliamo qualificarci”.

Zucchelli (Gazzetta dello Sport): “Come si gestisce Zaniolo per fargli trovare la condizione? Domani gioca lui o Perez?”

“I giocatori non sanno ancora chi gioca, per questo non posso dirlo. Con Nico serve un equilibrio, non deve sentire pressione. Sta bene, il suo infortunio è nel passato. L’altro giorno era stanco. Quando i giocatori vanno in nazionale, capisco che non si allenano tanto. Se non giocano, di solito tornano al basso delle loro capacità normali, e questo l’abbiamo sentito non solo con Nicolò ma anche con altri giocatori. Zaniolo è in condizione di giocare domani, ma non voglio parlare delle sue condizioni a ogni conferenza, lui ormai è al 100%. Guardiamo al futuro”.

Maida (Corriere dello Sport): “Lei ha utilizzato 13 giocatori. Come si tiene compatto il gruppo con i giocatori che giocano meno? Il fatto di poter essere un allenatore che può vincere per la prima volta tutte le competizioni europee può essere una motivazione in più per lei?”

“I giocatori sono intelligenti e capiscono le cose. Anche come li guardiamo o parliamo con loro, capiscono tutto. El Shaarawy capisce perfettamente che per me è un giocatore importante, è un titolare. Per me non è titolare solo chi parte titolare. Una stagione non è un’autostrada, la strada ogni tanto è tortuosa. Chi parte titolare non lo è sempre per tutta la stagione. El Shaarawy sa che mi piace tanto come caratteristiche, deve recuperare la miglior forma, che fra Cina e infortuni aveva un po’ perso. Ora è in crescita. A parte questo, prima della partita contro il Sassuolo abbiamo parlato e gli ho detto che sarebbe stato titolare contro il CSKA, che per me è un titolare. Il gruppo lavora molto bene, io sento la mia missione come leader molto facile perchè ho un bel gruppo. Sulla Conference, io ho vinto anche la Coppa delle Coppe che ora non esiste più. Mi piacerebbe vincerla, ma non perchè sarei stato l’unico nella storia a farlo. Ora siamo lontanissimi dal vincere questa competizione, ma ci proveremo. Però non voglio dire che non mi interessa questa competizione, mi interessa, e per questo voglio vincere il girone. Siamo tutti lì domani, nessuno farà vacanza”.

Valdiserri (Corriere della Sera): “La Roma l’anno scorso non è andata benissimo in campionato, ma buonissimo in Coppa. C’è un motivo o è un caso?”

“E’ facile vedere che loro l’anno scorso hanno fatto molto bene in Europa League. Se questa squadra è più adatta alle coppe, non lo so. Il campionato però è molto più importante della Conference, ma la prossima partita è sempre la più importante, anche quando arriverà la Coppa Italia. Posso dirvi che domani gioca Calafiori, lui e Vina lo sanno”.

Zotti (Il Tempo): “Si aspettava di trovare 200 persone fuori dal ristorante ieri sera?”

“Quello è bello, è importante per noi, per i giocatori, per chi arriva per la prima volta in Italia come Vina o Tammy per capire dove sono. Li ringrazio. Questa empatia con i tifosi è molto importante. Dobbiamo però essere esperti, restare tranquilli e migliorare tanto. Col Sassuolo abbiamo individuato errori individuali e collettivi. Stiamo lavorando costantemente. Se i tifosi sono contenti, per noi è un plus. Sono convinto che anche senza quel gol magico di Stephan, la gente sarebbe andata a casa col senso di una squadra che dà tutto sul campo”.

Fasan (Il Romanista): “Come stanno i centrali difensivi? Pensa a un cambio? Come sta Kumbulla?”

“Se gioca Kumbulla ma non Mancini o Smalling pensate che ho problemi con loro. I centrali sono quattro, che è il numero giusto. Cinque sarebbero troppi. Posso dire che sono contento dei difensori centrali che abbiamo: caratteristiche ed età diversi, con punti deboli e punti forti diversi. Se la domanda è se domani cambio tutti e due, ti dico di no”.

Fox Sports: “Ha individuato dei difetti nella sua squadra? In cosa dovete migliorare?”

“Non siamo perfetti, c’è ancora molto da lavorare. Abbiamo vinto, ma abbiamo commesso errori. Siamo una squadra umile, consapevole dei propri problemi, sappiamo che dobbiamo fare. La partita di domani non è da dentro o fuori, ma vogliamo qualificarci rapidamente e da primi in classifica. Affrontiamo una buona squadra con un ottimo potenziale”.

