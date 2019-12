“ON AIR!” – CORSI: “Con Friedkin l’anno prossimo sarà corsa a tre per lo scudetto”, NISII: “Il texano migliorerà la Roma, non ho dubbi”, TRANI: “Ma anche lui sarà costretto a fare plusvalenze”, AUSTINI: “Scudetto e Champions? Mi auguro che le sue dichiarazioni ufficiali siano diverse”

RADIO ROMANE, IL VIAGGIO NELL’ETERE – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Mi auguro che quando Friedkin parlerà ufficialmente i toni siano diversi…promettere scudetto e Champions, io tremo… Neanche ha comprato la Roma e promette il quarto scudetto e di vincere la Champions…se c’è un modo sbagliato di iniziare l’avventura nella Roma è questo, e la storia di Pallotta ce lo insegna. Io non conosco Dan e Ryan, sono sicuramente persone molto serie altrimenti non starebbero a quei livelli, ma spero ci saranno persone che gli spiegano un po’ di cose, perchè a Roma paghi tutto il triplo,figuriamoci promettere scudetti e Champions…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Questa euforia non ha senso. Ci sono giornali che scrivono che il passaggio potrebbe durare mesi e poi scrivono di colpi di mercato a gennaio… Lui vuole vincere? Chi si presenta dicendo di voler perdere lo vado ad abbracciare…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “In tanto speriamo di vincere qualcosa quest’anno, una Coppa Italia o magari l’Europa League. Ma l’anno prossimo con Friedkin sarà una corsa tra Roma, Inter e Juve… I giornalisti oggi riportano virgolettati che non esistono, riferiscono frasi che non sono state dette dal futuro presidente ma dette dai suoi amici, è una categoria veramente ridicola…”

Federico Nisii (Tele Radio Stereo): “Friedkin è un imprenditore solido che è potuto arrivare grazie al progresso aziendale avuto in questi anni, altrimenti alla Roma si sarebbe avvicinato il Ferrero di turno. Grazie a questa ristrutturazione la Roma la prenderà un tizio che la migliorerà. L’obiettivo è fare meglio, e non è detto che Friedkin non ci riesca, anzi sono convinto che possa farlo. Non commettiamo però l’errore di riparlare di vincere Champions, scudetti, di fissare termini, li ho sentiti pari pari non con Pallotta, ma addirittura con Di Benedetto! Io sono molto ottimista, ma non è nemmeno ufficiale il deal che già si parla di trattenere questo e comprare quello…calma. Friedkin migliorerà la Roma, per me sarà assolutamente così, ma non mi sbilancio nel dire come lo farà…”

Ugo Trani (Rete Sport): “Il sogno per me ora è leggere che tra Inter e Juve, Kulusevski va alla Roma…quello è il sogno. Perchè il sogno non è solo vincere, ma provarci tramite gli investimenti… Io però cerco di essere realista con chi ascolta, a lui mi rivolgo: se Friedkin è il sogno, oggi annunciava Kulusevski alla Roma… E domani il sogno potrebbe essere Tonali. Se mi prendi Faraoni, che sogno è… Noi dobbiamo stare attenti, perchè anche questo signor Friedkin sarà costretto a fare plusvalenze, ricordiamocelo sempre. Il risultato del campo sarà fondamentale anche per Friedkin…bisogna vincere perchè è l’unico modo di crescere anche sul mercato…”

Alessandro Angeloni (Rete Sport): “La famiglia Friedkin sarà più presente a Roma. Immagino che il tipo di investimento sia diverso, a 360 gradi… De Rossi con Fridkin? Per il momento no… Ma la sensazione è che se un domani ci sarà spazio, ce ne sarà più per De Rossi che per Totti, che non mi sembra interessato a partecipare alla Roma che sta nascendo. Lui sta facendo un’altra cosa e se intraprendi quel discorso è difficile poi tornare dall’altra parte, ci sarebbe un conflitto di interessi… Su De Rossi il discorso è diverso, lui vuole fare l’allenatore…magari fargli allenare la Primavera, visto che il papà è in scadenza di contratto e potrebbe assumere una carica diversa…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Sul mercato io prenderei Cavani dal Psg. Alla Roma serve un grande giocatore per dare una sterzata decisiva. Solo questi profili ti possono portare a vincere il campionato. L’ex Napoli però sembra ad un passo dall’Atletico Madrid…”

Roberto Renga (Radio Radio): “Dobbiamo andare cauti: fino a quando non si conclude tutto con le firme non possiamo essere sicuri che Friedkin arrivi alla Roma. Quando leggo del mercato già impostato con il nuovo presidente divento matto. Mi sembra complicato l’affare Politano: si potrebbe far uno scambio ma non credo che Conte voglia Under…”

