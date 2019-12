Caccia al vice-Dzeko: spunta Piatek, il polacco apre alla Roma

ULTIME CALCIOMERCATO ROMA – Comincia a prendere quota il nome di Krzysztof Piatek per il prossimo mercato della Roma, alla ricerca di un vice-Dzeko nel caso in cui Kalinic dovesse convincersi a trasferirsi altrove.

Nella nottata Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha raccontato come Petrachi abbia effettuato nelle ultime ore un sondaggio per il centravanti polacco, chiuso in rossonero dall’arrivo di Ibrahimovic.

Piatek vorrebbe giocarsi le sue chance al Milan per provare a dimostrare di potersi ritagliare uno spazio importante in rossonero, ma se dovesse partire ha già dato il suo gradimento al trasferimento alla Roma scartando invece le ipotesi Genoa e Fiorentina.

Da tenere dunque d’occhio questa pista, con Mariano Diaz e Kean gli altri nomi caldi per il reparto avanzato giallorosso.