MKHITARYAN: “Fonseca mi ha impressionato, con lui arriveranno grandi risultati. La Lazio? E’ la seconda squadra della Capitale”

AS ROMA NEWS – Henrikh Mkhitaryan, giocatore acquistato dalla Roma in estate, ha rilasciato alcune dichiarazioni al portale armeno Vivaro, in cui ha parlato dell’amore percepito fin dal suo arrivo nella Capitale: “Quando Mino Raiola mi ha chiamato per propormi la soluzione Roma non ci ho pensato due volte, e non ho rimpianti. Fin dal primo giorno ho sentito l’apprezzamento dei tifosi e del club. Mi piace tanto la gente di Roma!”.

Il gioco del numero 77 giallorosso viene esaltato dal modulo di mister Fonseca, di cui l’armeno parla con grande stima: “Non lo ho avuto come allenatore quando ero allo Shakhtar, anche se ho visto giocare la sua squadra in Champions League e mi aveva impressionato molto. Il suo Shakhtar giocava in scioltezza contro grandi club come Manchester City e Roma. Venendo qui ho avuto modo di capire meglio il suo calcio e sono sicuro: con lui arriveranno grandi risultati“.

Mkhitaryan ha inoltre parlato di quelli che sono gli obiettivi della squadra giallorossa per questa stagione, in cui rientrano soprattutto la qualificazione alla prossima Champions League e l’Europa League, in cui la Roma è ancora in corsa: “Dobbiamo entrare tra le prime quattro e fare sicuramente il massimo in Europa League. È molto importante per la squadra giocare la Champions League il prossimo anno, e noi giocatori e lo staff lo capiamo perfettamente”.

Il numero 77 giallorosso parla ora un ottimo italiano, e nel suo passato il legame e l’apprezzamento per la Seria A ci sono sempre stati, fin da bambino: “Quando ero piccolo guardavo il calcio italiano. Mi ricordo che nel 2000 comprai una cassetta vhs dal titolo ‘i migliori gol della stagione 1994/1995. L’Italia è sempre l’Italia ed è tempo che questo campionato faccia passi avanti. Attualmente molti giocatori forti e famosi si stanno trasferendo in Serie A perché hanno capito che il calcio si sta sviluppando. Non che sia un campionato di basso livello, anzi: alla mia prima partita contro il Sassuolo ero davvero sorpreso dell’intensità che mettevano in campo le due squadre, tutti i giocatori erano forti sia fisicamente sia tecnicamente”.

Infine il giornalista gli ha domandato cosa fosse la Lazio, e la risposta di Mkhitaryan è stata molto a tinte giallorosse: “Cos’è la Lazio? La seconda squadra della capitale“.

Fonte: vnews.am