PASTORE: “Le mie parole sono state tradotte male. A Roma sono felice, non penso di andare via”

ULTIME NEWS AS ROMA – Javier Pastore torna a parlare della sua intervista rilasciata qualche giorno fa a un’emittente televisiva francese che aveva scatenato una serie di polemiche in casa giallorossa. Tra le risposte alle domande che gli erano state fatte l’argentino aveva infatti dichiarato di non escludere un ritorno in nel campionato francese, in particolare nel Lione, e che se fosse stato bene fisicamente sarebbe rimasto al PSG.

Adesso però Pastore ha voluto precisare che le sue parole sono state mal tradotte e che lui non ha mai pensato di lasciare Roma. Queste le sue parole: “Sono molto felice, mi sento importante e non penso di andar via. Tornare in Francia o in Sud America non è nei miei pensieri al momento.

Come ribadito anche da mia moglie Chiara in un’intervista, sono molto felice a Roma. Abbiamo ottenuto diverse vittorie di fila, siamo vicini ai primi posti in campionato, abbiamo passato il turno in Europa League, siamo in un periodo molto positivo e speriamo di continuare così. Vogliamo combattere per il campionato. Siamo a sette punti dal primo e tutti possono essere raggiunti. Dobbiamo ancora giocare contro la Juventus e Fonseca ci ha convinto che tutto deve essere combattuto fino alla fine. Questa è la mentalità. Devi raggiungere cose importanti. Quindi, voglio riprendermi da questo colpo che mi ha fatto perdere le ultime partite. Non era altro. Voglio continuare a fare le cose per bene”.

Pastore ha poi voluto rimarcare come le sue parole siano state fraintese. Lui non ha mai pensato di lasciare la Capitale, città e squadra in cui si sente bene: “Ho fatto un’intervista per la TV francese. Ho parlato in un’altra lingua e in Italia l’hanno tradotto come volevano. Hanno detto che volevo andare a Lione perché volevo tornare in Francia. Niente di vero. Mi hanno chiesto se un giorno sarei tornato in Francia e ho detto che non avrei mai chiuso le porte perché non sai mai cosa succederà.

Mi hanno chiesto quale squadra mi piaceva, a parte il Psg, e ho detto che il Lione era un club molto importante in Francia. Per la sua storia e per gli argentini che hanno giocato e vinto lì. Era proprio quello. Non ho mai detto che volevo andare a Lione o che era il mio preferito. Niente da aggiungere. Sono molto felice a Roma, con la mia famiglia. Non ho mai pensato di andarmene. Non è una mia idea tornare in Argentina in questo momento o andare in Brasile. Mi sento bene a Roma”.

Fonte: lavoz.com