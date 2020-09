“ON AIR!” – CORSI: “Con Friedkin stadio e progetto di 5 anni? Vi prego, non ricominciamo”, BERSANI: “Spero che la Roma abbia in mente di cambiare gli attuali dirigenti”, FOCOLARI: “Maxi scambio col Napoli? Così si va in salita, non in discesa”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Federico Nisii (Tele Radio Stereo): “Il Corriere dello Sport titola “Maxi scambio” in modo molto generico, ma presenta una realtà concreta e cioè che si sta progettando un affare complesso e che ha ragioni contabili e tecniche. Ma l’esigenza di bilancio non deve penalizzare l’aspetto tecnico. Io capisco che il Napoli abbia individuato in Veretout il sostituto ideale di Allan ci sta, ma che la Roma stia veramente pensandoci è tutto un altro discorso…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Sacrificare Under, Veretout e Riccardi per prendere Maksimovic e Milik può essere un’idea del Napoli, non penso possa essere venuta a qualcuno a Trigoria. Sarebbe un follia privarsi di Veretout, sarebbe folle uno scambio del genere. Partire dalla sua cessione significherebbe sfasciare un reparto e dover ricominciare un’altra volta a ricostruirlo. Alla Roma non mancano offerte per i suoi centrocampisti, Diawara e Cristante, per cui se devi per forza vendere un centrocampista ce ne sono altri da mettere sul mercato…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Quando leggo che la sorpresa dell’anno sarà essersi tenuti Zaniolo…ma basta…con la Roma sempre le solite cose, non c’è niente da fare. Ma quali offerte da capogiro rifiutate, ma dove stanno. Zaniolo è la promessa del calcio italiano, e 50 milioni secondo voi sarebbe un’offerta da capogiro? Sono le cazzate classiche scritte per i tifosi della Roma. Il problema ora non è più Pallotta, il problema ora diventa Friedkin: siccome leggo di un piano di 5-6 anni, lo stadio, insomma le stesse storie…no, vi prego, non ricominciamo. Se è così eh, attenzione…”

David Rossi (Roma Radio): “Schick sembra essere il primo colpo in uscita. Rudi Voeller non mi sembra uno scemo, e soprattutto qualcosa di attaccanti ci capisce. Quindi questo Schick così scarso non deve essere… Alla fine sei riuscito a fare plsuvalenza, quindi il danno è stato minimo…”

Ruggero Rizzitelli (Roma Radio): “La Roma a quanto pare ha tanti giocatori richiesti, quindi così scarsi non siamo. Schick? I mezzi li ha, ma deve trovarsi nell’ambiente giusto. Se è costato così tanto, una pippa non può essere, il problema è di carattere e di ambientamento. Lui ha cambiato nazione e campionato, e ha fatto bene, vuol dire che lì ha trovato le condizioni giuste per esprimersi…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Io spero che la Roma abbia un piano in mente per avvicendare gli attuali dirigenti, da Fienga a Baldissoni… Fienga non si renda nemmeno conto di quello che dice quando viene intervistato, non sa proprio di quello che parla, sta su un’altra dimensione. Io meno li vedo e meglio sto. Con loro la Roma è tutto fuorchè in buone mani. C’è chi è più indulgente, c’è chi è disposto a dargli una seconda chance, ma solo qui succede. Ambiente abituato a perdere. A Torino se non ti alleni una volta con serietà ti fanno correre. Questa è veramente la piazza più facile dove fare calcio, e Fonseca all’inizio la pensava così. Poi quando ha cominciato a non capirci nulla, purtroppo ha detto lo sfondone che qua le sconfitte pesano più che da altre parti. E poi ha recuperato dicendo ch è stata una stagione positiva dopo la vergogna vista col Siviglia. Questi sono i protagonisti, io meno li trovo davanti a un microfono e meglio è. Io voglio vedere i fatti…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Scambiare Under e Veretout per Maksimovic e Milik? Vi faccio un’equazione semplice: metti Maksimovic al posto di Smalling, nell’immediato ci guadagni o ci rimetti? Poi metti Milik al posto di Dzeko: nell’immediato ci guadagni o ci rimetti? E in più ti levi Veretout…Ma ragazzi, la Roma così va in salita invece che in discesa? E’ chiaro che alla Lazio Maksimovic lo prenderei, perchè è meglio di Radu…ma non al posto di Smalling…Maksimovic però è un ottimo giocatore, farebbe molto bene in coppia con Smalling…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “ScambUnder-Veretout per Milik-Maksimovic? Io lo farei. Perderesti due titolari per avere altri due titolari. Smalling al momento non ce l’hai, e ci metti Maksimovic, che non è la stessa cosa, ma si è ripreso molto nell’ultima parte di stagione. L’unica cosa è che Veretout è stato un titolare tutto l’anno, e perderesti una pedina sicura. Ma a conti fatti per la Roma è un’operazione da fare…”

Franco Melli (Radio Radio): “Secondo me il Napoli alla Roma non deve dare 1 euro. Milik è giocatore affermato, Maksimovic è difensore importante. Riccardi e Under sono bravi, ma uno non lo conosce nessuno e l’altro fa una partita buona ogni tanto. Nell’acquisto di Dzeko vedo un ridimensionamento della Juve, a 34 anni non è un giocatore top. Poi c’è anche un discorso economico, ma io non lo considero un grande attaccante perché ha troppe pause, troppe eclissi. Ha chiuso pure male, litigando con l’allenatore senza strusciare una palla. Può essere che alla Juve risorga e lo applaudiremo, ma la Juve deve pretendere di più…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Veretout nel Napoli rischia di non partire titolare, Under non gioca mai e Riccardi è ancora acerbo. Nella trattativa con Milik e Maksimovic ci guadagnerebbe la Roma, sarebbero due ottimi sostituti di Dzeko e Smalling…”

