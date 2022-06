“ON AIR!” – TRANI: “Mercato bloccato, Gundogan solo un sogno”, CATALANI: “Con Matic hai già il tuo regista, ora prenderei subito Mertens”, CORSI: “Frattesi vale 10 milioni, 30 sarebbe da pazzi”,

ÀULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Ugo Trani (Centro Suono Sport): “Mercato bloccato, dobbiamo essere realisti. E’ stato preso Matic e si stanno studiando altre trattative: la più concreta in questo momento è Frattesi dove però c’è distanza enorme sul prezzo: io dico 15 e tu dici 30, questa è la situazione. E’ una discussione molto complicata quindi non posso dire che sia fatta per Frattesi, figuriamoci se butto l’occhio su Gundogan. Gundogan potrebbe essere un sogno così come lo sarebbe stato Dybala, non è diverso. E’ un tipo di operazione dove bisogna mettere tanti soldi. Poi il mercato della Roma in questo momento è bloccato. Se Mourinho sarebbe d’accordo con la possibile cessione di Zaniolo? Lui è d’accordo, ma secondo me lo ha saputo quando è arrivato a Roma e poi lo ha valutato. Questa è una cosa che dentro la Roma si dice dall’arrivo dei Friedkin, quando c’era Fonseca in panchina. In Italia 50 milioni nessuno li può dare alla Roma, neanche con una contropartita. L’unica squadra che può farlo è il Newcastle…”.

Francesco Balzani (Centro Suono Sport): “La trattativa di Frattesi è avanzata anche se devono essere limati ancora alcuni dettagli non proprio secondari, nel campo delle idee invece c’è Gundogan che è in uscita dal Manchester City e la Roma sui grandi calciatori in uscita ci va sempre, poi questo non significa nulla, ma comunque un tentativo di dialogo come è successo con Dybala c’è stato. Zaniolo per 50 milioni parte senza se e senza ma, io dubito che quella cifra arriverà mai, tranne forse il Newcastle, quindi si dovrà trovare una soluzione sul rinnovo. La Roma secondo me farà dei colpi, se uscisse Zaniolo saranno due sennò solo uno e sarà un grande centrocampista, dipenderà molto da chi esce, per esempio se Ibanez dovesse uscire ne arriverebbe pure uno in difesa…”

David Rossi (Roma Radio): “Dybala sembra sempre per essere sul punto di firmare per l’Inter, ma ancora la firma non c’è stata. I nerazzurri se lo sentono un giocatore già loro, ma ogni minuto che passa senza quella firma apre una serie di speculazioni che loro vorrebbero evitare…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Frattesi è un buon giocatore, ma il suo acquisto non mi farebbe contento. Un pezzo importante della Roma mi dice che avendo Bove in rosa non prenderebbe mai nella vita Frattesi. E chi ha detto questo è uno che se ne intende. Se prendi Matic e pure Neves, allora ci sta. Ma da qualche partita che ho visto, Frattesi non vale mai quei soldi. Massimo 10 milioni, 30 milioni è da pazzi… Se lo compri come riserva a 10-12 milioni al posto di Veretout, allora va bene…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Frattesi è un gran giocatore, io sarei contento se la Roma lo prendesse…Bove? Non mi sembra lo stesso ruolo, secondo me stupirà tante persone e l’anno prossimo giocherà tantissime partite. Se la Roma l’anno prossimo avesse un centrocampo con Matic, Cristante, Frattesi, Bove e Ruben Neves, avrebbe una mediana eccezionale…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Matic è roba da mercato intelligente, ora bisogna vedere se vuoi fare la spesa al supermercato o nelle boutique. La linea della società, per quanto possibile, è quella di accontentare Mourinho. Speriamo di non iniziare la stagione con l’allenatore che lamenta la mancanza di giocatori in alcuni ruoli. Se non dovesse arrivare il Neves o il Douglas Luiz di turno, significa che Mou ha scelto di impostare la squadra senza quel tipo di giocatore lì. Non vorrei più sentire Mourinho che prima di Roma-Sassuolo si lamenta perchè lui non ha Maxime Lopez…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se questa figura del regista non dovesse arrivare, dobbiamo pensare che Mourinho sia d’accordo con l’idea che Matic sarà il playmaker titolare. Siamo al 13 giugno, non fasciamoci la testa prima. Se il mercato della Roma dovesse prendere una direzione diversa da quella che ci immaginiamo, voglio pensare che Mourinho sia d’accordo. In questo caso vale il silenzio assenso. Berardi? Non c’è solo la Roma, lo vogliono anche Milan e Juventus…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Matic è un regista, gioca davanti alla difesa, ha possenza fisica, ma quello basta guardarlo. E’ uno in grado di spezzare il gioco avversario ma anche di rilanciare l’azione con lanci lunghi e precisi. E’ il giocatore che ci mancava. Se poi è ancora in grado di proporre quel tipo di calcio, quello non lo so. Se serve il regista alla Jorginho? Non è che non serve, è che Matic è quel tipo di giocatore. E’ lui il direttore d’orchestra, con delle differenze da Pizarro o Falcao, che erano giocatore molto tecnici. Ma Matic è uno che sa costruire il calcio dal basso. Spendere i soldi del regista per una grande seconda punta? Sono d’accordo. Matic non può giocare 50 partite, ma se ti manca hai Cristante. E invece non hai una seconda punta in grado di fare 15 gol, e io per esempio Mertens lo comprerei subito…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Abraham e Pellegrini il loro lo hanno fatto in termini di gol. Se servono altri giocatori offensivi? Bisogna capire il destino di Zaniolo, io l’ho detto in tutti i modi che deve restare. Lui può passare dai due gol fatti quest’anno, ai 12 del prossimo. Se sta bene è in grado di andare in doppia cifra. Poi sul mercato puoi trovare un attaccante superiore a Shomurodov, sia lui che Perez sono stati molto deludenti. Non sottovalutiamo poi la partenza di Mkhitaryan, che ha caratteristiche di inserimento che avevano in pochi…La Roma paradossalmente è quella che rispetto ad altre sta lavorando meglio per il centrocampo. Per il momento in quel reparto ha quattro giocatori, anche se non sono eccezionali. Secondo me stanno realmente pensando anche all’acquisto di Senesi…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Difficile chiedere a Pellegrini di segnare più di quanto ha fatto quest’anno, altrimenti farebbe il centravanti. Secondo me devi aggiungere gol nelle seconde punte, Zaniolo può segnarne più di dieci a stagione, o nell’alternativa a Abraham, che potrebbe giocare a volte anche insieme all’inglese e arrivare a una decina di gol… Senesi? Sarebbe un investimento molto affidabile, ma è un giocatore che non piace solo ai giallorossi…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Frattesi vicino a Matic? Matic è un organizzatore, uno che sta davanti alla difesa, Frattesi è uno dinamico, è uno che si butta dentro. Non so però se Frattesi può fare il titolare, ma nei quattro centrocampisti invece ci può stare, migliori la qualità. L’attacco della Roma segna poco? Il vice Abraham non gioca mai, ed è difficile pensare che possa essere determinante. E’ difficile fare la riserva a giocatori che giocano sempre, devi avere la fortuna di trovare uno che ti fa gol in quei dieci minuti in cui gioca. Secondo me dovresti trovare centrocampisti che facciano tanti gol…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Alla Roma mancano i gol, e li deve cercare da Zaniolo e dai centrocampisti. A parte Pellegrini, gli altri centrocampisti hanno segnato troppo poco. Shomurodov fa troppi pochi gol. Difficile per la seconda punta che gioca poco fare gol? Beh Immobile nella Lazio giocava sempre, eppure Caicedo segnò otto gol. Shomurodov invece ne ha segnati appena tre…”

