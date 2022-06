Roma, il sogno nascosto si chiama Gundogan

AS ROMA NEWS – Spunta un nome nuovo per il centrocampo della Roma. Un sogno tenuto ben nascosto dai Friedkin, non nuovi a regalare colpi a sorpresa ai propri tifosi.

Si tratta di Ilkay Gundogan, 31 anni, centrocampista tedesco di origini turche del Manchester City. Un mediano di livello mondiale, un giocatore che unisce quantità a qualità.

Stando a quanto rivela l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), Gudiogan sarebbe stato a Roma due settimane fa in compagnia della moglie. Il tedesco è stato scaricato dal City, e ora sta cercando una nuova sistemazione.

Di certo per Gundogan le offerte non mancano: su di lui, oltre alla Juventus, si è parlato con insistenza del Barcellona. Il tedesco guadagna circa 7 milioni di euro all’anno, ma grazie al Decreto Crescita la Roma ne pagherebbe molti di meno. Chissà…

Fonte: Leggo