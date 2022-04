“ON AIR!” – CORSI: “La rivalità col Bodo è una cosa raccapricciante”, CATALANI: “Non passare il turno sarebbe allucinante”, PRUZZO: “Serve lucidità, buttarla in rissa è la cosa da non fare”, FOCOLARI: “I norvegesi a Formello? Lo ha fatto anche la Roma”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “La forza della Roma di questo periodo con questo schieramento con 4 centrocampisti è la circolazione di palla ad altissima velocità. Senza togliere niente a Felix, lì mi è sembrato che ci fosse l’inceppamento di quel meccanismo visto nelle altre partite. Mi aspetto che con Pellegrini sia più facile creare quel flusso di gioco che è stata la carta vincente della Roma nelle ultime partite, specie nel derby. Mi sento di dire che la formazione per Roma-Bodo è fatta sulla carta, ci sono pochi dubbi…”

Luca Fallica (Roma Radio): “L’amministratore delegato della Salernitana parla di punizioni inventate…Io non vorrei che chi non ha visto la partita di domenica possa pensare che la Roma abbia vinto grazie all’arbitro. Ma stiamo scherzando?…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Stiamo aspettando questa partita col Bodo…è raccapricciante sapere che la Roma ha una disfida tipo quella di Barletta con il Bodo/Glimt… E’ ridicola la storia di questa rivalità, ma possiamo avercela col Bodo… Mourinho fra l’altro non c’entrava niente né col Bodo né con la Salernitana, eppure tutti se la prendono con lui. Pensate quanto Pallotta ha rovinato la Roma: noi non possiamo prendere in giro la Lazio che ospita il Bodo, perchè Pallotta per primo ospitò la Juve a Trigoria…manco questo possiamo più dire. Ne ha fatti di danni Pallotta… Il Bodo starà pure in palla, ma a me piacerebbe che la Roma rispondesse sul campo…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Tutta l’attenzione ora è rivolta ai comportamenti in campo. Però occhio, stiamo entrando in quella fase nella quale da episodi sporadici si attribuisce un modus operandi che diventa il mostro da sbattere in prima pagina. Ho paura che ogni volta che ci sarà una parola fuori posto, ogni volta che Mou varcherà l’area tecnica o un suo collaboratore alzerà la voce, questo andrà ad aggiungersi a questo bailamme che si è creato. Facciamo attenzione, perchè è un attimo per farlo diventare un tiro al bersaglio. Su quanto Mourinho e la panchina abbiano influenzato le decisioni arbitrali, basterebbe guardare le ammonizioni e le espulsioni comminate a Mou e al suo staff, per non parlare delle decisioni arbitrali che non mi sembrano granché influenzate dalle intemperanze di Mourinho e del suo staff…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “I norvegesi stanno alzando molto i toni, e non so quanto convenga a chiunque farlo. Francamente parliamo di un quarto di finale di Conference League, mica della finale mondiale. Sto invece apprezzando il basso profilo che sta tenendo la Roma. Il Bodo che si allena a Formello? Mamma mia..Dio li fa e poi li accoppia…”.

Jacopo Aliprandi (Rete Sport): “Il ricorso del Bodo sulla decisione della Uefa? Non si può fare. L’indagine è ancora in corso, ma nel frattempo hanno deciso di sospendere Nuno Santos e Knutsen. Ma le indagini non finiranno nelle prossime 48 ore, di conseguenza quella decisione ormai è presa. Quindi il dg del Bodo che parla di decisione inaccettabile si attacca al…Knutsen e al regolamento Uefa…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “Il Bodo/Glimt non è all’altezza della Roma. Se poi la Roma mette la Salernitana, il Vitesse, il Bodo alla sua altezza, è un problema della Roma. Il Bodo sta facendo tutto quello che fanno i piccoli, compreso allenarsi a Formello. Purtroppo però la Roma riesce a rendere grandi anche le piccole. Io mi auguro che giovedì questo non accada, perchè sarebbe allucinante. Non andare in semifinale e che il Bodo Glimt diventi uno dei nostri punti di riferimento delle nostre disavventure calcistiche dopo Lecce e Sampdoria, non lo reggerei…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Fare la battaglia sarebbe una cosa sciocca, stupida. Non conviene alla Roma, perchè è più forte. La partita non è facilissima, ma nemmeno difficilissima. La Roma ha 120 minuti di tempo, nel senso che almeno un risultato striminzito nei 90 minuti non ho dubbi che lo possa ottenere. Poi nei supplementari potrebbe far valere la forza dei cambi. Ma buttarla in rissa sarebbe un errore. Il Bodo ospite della Lazio? Ma ragazzi, è una cosa normale, successa anche in passato. Non è una cattiveria nei confronti dell’altra squadra della città, è successo anche il contrario. La Roma deve fare la sua partita tranquillamente e andarla a vincere con i suoi uomini migliori…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma? Noi abbiamo giocato col Dundee una partita in casa loro in cui ce l’hanno incartata, ma era inferiori a noi. Per certi versi è stata una partita simile, anche noi abbiamo avuto problemi con il loro allenatore. Poi nel ritorno però l’abbiamo gestita bene, con lucidità, vincendo 3 a 0 contro una squadra inferiore, spero che la Roma faccia lo stesso evitando risse che finirebbero per innervosire i giocatori e non porterebbero da nessuna parta. Tenendo conto della forza fisica dell’avversario è proprio la cosa da non fare…”

