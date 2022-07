“ON AIR!” – CARINA: “Nella vicenda Zaniolo non esistono buoni e cattivi”, PALIZZI: “Se la Roma dovesse cederlo, ci sta che pensi a Dybala”, CIARDI: “Ma l’argentino non aspetterà fino a metà agosto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Ugo Trani (Centro Suono Sport): “Incontro Vigorelli-Pinto? Lo hanno fatto sapere loro anche se nessuno li ha visti. Secondo me lo hanno fatto sapere perché devono comunicarlo alle società che sono interessate. Non c’è mai stata tanta solidarietà tra una società e un procuratore, quindi tra un direttore sportivo e un procuratore, come quella tra Pinto e Vigorelli. Loro hanno lo stesso identico interesse… A me qui interesserebbe sapere l’opinione di Mourinho, perché Mourinho si aspetta che la situazione venga risolta prima del 13 agosto. La cosa importante, in caso di partenza di Zaniolo, è il nuovo acquisto. Io ieri vi ho dato in anteprima la frase che lui ha detto a Trigoria due giorni fa: quella di Dybala…”

Francesco Balzani (Centro Suono Sport): “Il post di Zaniolo su Instagram è un messaggio che lui sta mandando alla società e alla piazza di Roma di non scordarsi che fino a 40 giorni fa stava sul pullman scoperto ad esultare per un gol decisivo che ti ha dato una coppa europea che la Roma non vinceva da parecchi anni, questo è il segnale. Che lui sia in vendita la Roma lo ha fatto sapere più volte in maniera ufficiosa, anche perché Zaniolo ha un contratto ancora per due anni e quindi non può decidere lui di andare via, ma è la Roma che lo deve vendere. Oggi è un giorno importante per chiudere per Frattesi, il ragazzo è pronto per andare in ritiro a Trigoria…”

David Rossi (Roma Radio): “Oggi è il 6 luglio, domani finalmente è il 7. Quindi è l’ultima volta che dobbiamo sorbirci qualcuno che ci dice di Cristiano Ronaldo alla Roma, perchè Milano Finanza oggi rilancia e dice che la Roma deve pagargli “solo” l’ingaggio, che però è di 23 milioni netti…”

Luca Fallica (Roma Radio): “L’allenamento di ieri era blindato, e ci si è più preoccupati di quello che succedeva fuori dai cancelli di quello che succedeva dentro: quello si è fermato, quello no, quell’altro ha firmato solo 4 autografi… Celik? Sembra un duro. E’ un giocatore più difensivo, e questo fa propendere per un ritorno alla difesa a 4. Ma magari lo provi nella difesa a 5 e diventa molto bravo nelle soluzioni offensive…vedremo quello che succederà. Ma finalmente la Roma ha due terzini destri, l’anno scorso con Maitland-Niles era evidente che peccavamo un po’ da quel lato…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Oggi apriamo con una buona notizia: Milano Finanza scrive che i Friedkin ci proveranno con Ronaldo fino alla fine. E’ un’altra cazzata, una grossa cialtronata…prendere e mettere via. Dybala? Tutti dicono che l’Inter lo ha scaricato, ma secondo me Marotta gli sta solo dicendo che se abbassa le sue pretese allora lo prendono. Certo che se loro non vendono prima Sanchez e Dzeko, allora Dybala potrebbe rimanere orfano, la Roma potrebbe inserirsi…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “E’ tutto un gioco d’incastri: la Roma Zaniolo, l’Inter Skriniar e la Juve De Ligt. Chi prende la Roma al suo posto se va via Zaniolo? Dybala, ma lì c’è un discorso di tempistiche… Se la presunta trattativa tra Roma e Juve si prolungasse però, non credo che l’argentino aspetterà…lui a metà agosto la squadra l’ha trovata…”

Jacopo Palizzi (Tele Radio Stereo): “Se Pinto cede Zaniolo, non mi sembra uno scoop che la Roma si interessi a Dybala. Se vale 5,5 più bonus di ingaggio e non 12 come chiedeva all’inizio, ci sta che la Roma possa vedere la fattibilità di questa operazione…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Zaniolo resta l’argomento principe anche oggi. Non è facile convivere come dovranno fare la Roma e il giocatore fino a quando la situazione si sbloccherà, sempre se si sbloccherà. Mi pare di aver capito che anche dalla parte della Juve ci sia questa fretta e questa disponibilità per chiudere questa operazione nei tempi brevi di cui avrebbe bisogno la Roma. Perchè Zaniolo blocca il mercato giallorosso, sia economicamente che tatticamente. Non credo che la Roma abbia tutto questo tempo per aspettare. C’è un giro di soldi nel mercato, si sta aspettando che si sblocchi la prima situazione, e poi a cascata si sbloccheranno le altre. L’unica cosa vera è che i soldi devono arrivare dall’estero, perchè in Italia non c’è una squadra che può dare il via a questo giro di operazioni. E purtroppo temo che i tempi non saranno così brevi…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La valutazione di un giocatore è soggettiva e mi sembra di capire che ci sia la voglia della Roma e di Zaniolo di dividere le proprie strade. Poi se non ci sono squadre che vogliono offrire 50 milioni, allora resterà. Arthur alla Roma non serve…”

Stefano Carina (Radio Radio): “La situazione Zaniolo si sta trascinando verso un epilogo che abbiamo tutti ben in mente. Il ragazzo è stato consigliato male, poteva evitare quella sgommata all’arrivo, e all’uscita dopo 30 secondi ha alzato il finestrino e se n’è andato… Se io fossi nell’entourage di Zaniolo, lo consiglierei in modo diverso. Tutto lascia presumere che andrà via, ma se dovesse restare, come rimarrà? In questa storia non ci sono buoni e cattivi: da una parte ci sono le esigenze del club, dall’altra quelle del giocatore, e non si stanno incrociando. Qualora dovesse andare via, si tratterebbe di un addio consensuale…Mourinho? Se Zaniolo dovesse partire, vuol dire che c’è il placet dell’allenatore, che è stato rassicurato sul fatto che arriverà un giocatore più utile, si parla di Berardi e Guedes… Questo è un mercato dove non gira un euro, si aspetta la cessione di De Ligt perchè la Juve possa immettere soldi nel calcio in Italia…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Zaniolo è un obiettivo della Juve, vuole avere due talenti italiani come Zaniolo e Chiesa, due talenti un po’ ammaccati… Di Maria andrà via tra un anno, e tu hai bisogno di un’alternativa sul fronte di centro-destra. Per me Zaniolo non è un centrocampista e nemmeno una punta. Il problema di Zaniolo è il suo entourage: la famiglia. E il fatto che lo consideri ancora un bambino, e non un professionista. Questo limita la sua crescita. Dopo la mamma di Rabiot e il fratello di Del Piero, a Torino potrebbe esserci questo altro problema montessoriano, sempre che le parti trovino un accordo… Dybala? Gli abbiamo messo addosso tante maglie, da quella della Roma a quella del Monza, ma c’è un problema che c’era anche a Torino con questo ragazzo…”

Furio Focolari (Radio Radio): “In questo momento 50 milioni per Zaniolo sono un’enormità, magari tra due anni sarebbero una sciocchezza…A monte di tutta questa vicenda c’è Mourinho. Si parla di Berardi, che quest’anno ha fatto 15 gol in campionato, mentre Zaniolo ne ha fatti 2… E’ chiaro, la carriera di Zaniolo è stata frenata dagli infortuni, ma oggi se un allenatore può scegliere tra Zaniolo e Berardi, sceglie Berardi ragazzi… ma di che parliamo? A meno che non sei la Juventus che ha già Chiesa, e può aspettare anche uno o due anni per farlo tornare quello che si pensava dovesse essere, ma che a causa degli infortuni non è mai stato. E 50 milioni oggi sono un’enormità per quello che vale Zaniolo in questo momento… Qua ci attacchiamo ancora al gol in finale di Conference League, ma così rischiamo di essere ridicoli… Dybala? Il mio albatros mi ha detto che è dell’Inter, Marotta dice spesso bugie…”

Redazione Giallorossi.net

