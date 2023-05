“ON AIR!” – VISNADI: “A Roma i tifosi hanno perso il senso della realtà”, CORSI: “Incontro Mou-Souloukou? Non ci credo mai nella vita”, CENTO: “Sarebbe una bella notizia”, FERRETTI: “Io sarei felice se restasse anche Pinto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Non credo che Mourinho a Dybala per convincerlo a venire alla Roma gli abbia detto: “Ti faccio giocare Roma-Salernitana“, ma gli avrà promesso di provare a vincere insieme qualcosa di importante. E qualcosa di importante è arrivato, perchè Dybala con la Juve non ha mai vinto l’Europa League o qualche altro trofeo europeo. Io penso che tutta la preparazione del suo ultimo mese sia finalizzata a giocare la finale. Dybala quel giorno giocherà il massimo dei minuti che potrà fare, e sarà fondamentale averlo, perchè a giocatori di quella qualità gli bastano 5 minuti per risolverti una partita…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “La Gazzetta oggi scrive cose da ridere, è contro Mourinho e i tifosi della Roma, che tifano per la Roma in primis e poi per Mou. Loro hanno sempre magnificato la Roma di Pallotta, scrivendo cose che fanno arrossire. Hanno scritto che è stato il presidente più vincente della storia della Roma. Io non so se Friedkin lo sa, ma Pinto, amico fraterno di Andrea Di Caro della Gazzetta dello Sport, attacca un allenatore che ti ha portato per due anni consecutivi in una finale europea. Questo giornale ha intrapreso una guerra di penna contro Mourinho, ditemi voi se è una cosa normale. Incontro tra Mourinho e la Souloukou? Io non ci credo mai nella vita. Che bisogno c’è di farlo in un ristorante molto noto dei Parioli, si potevano incontrare a Trigoria…”

Paolo Cento (Rete Sport): “L’incontro tra Mou e Souloukou? Non ho notizie dirette, ma se è vera è una buona notizia, serve a creare il clima adatto alla partita di mercoledì prossimo. Confermerebbe che c’è un clima di unità… All in sulla coppa? E’ sempre così, un risultato cambia sempre la lettura di una stagione. Mou fa del solo contro tutti la sua forza. Io credo che tutti abbiamo un compito in questo momento, e cioè creare le condizioni per il clima migliore in vista della partita del 31. Poi dal 1 giugno abbiamo tutto il tempo per analizzare la stagione…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Questa annata di Mourinho ha insegnato tanto al calcio di tutto il mondo. Mi piace Italiano e il suo calcio, ma c’è un però. La Fiorentina ha fatto un ottimo secondo tempo ieri sera, ma per me è inammissibile passare in vantaggio e poi avere quell’atteggiamento generale, perchè i due gol dell’Inter non sono casuali, era evidente a tutti, c’era il conto alla rovescia a quando avrebbe segnato l’Inter, che poteva farne quattro. Siamo andati oltre col giochismo, perchè se si gioca solo per lo spettacolo si gioca solo per sé stessi e non per la squadra o per i tifosi…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Dopo la finale di Budapest sarà tutto più chiaro. Le possibili soluzioni sono quattro: restano sia Pinto che Mourinho, vanno via tutti e due, resta Mou e va via Pinto, resta Pinto e va via Mourinho. Cosa preferirei io? Se restano tutti e due sto bene così, poi beato chi c’ha un occhio…”

Furio Focolari (Radio Radio): “L’articolo della Gazzetta dello Sport è molto critico, praticamente accusa Mourinho di sputare nel piatto dove sta mangiando. Mourinho sta facendo qualcosa di straordinario in Europa, ma se non vince fa la fine di Fonseca… Ma ragazzi, vi faccio questa domanda: ma è più importante una finale di Europa League o una semifinale di Champions? Fra le due coppe c’è una differenza abissale, ma di che parliamo… L’Europa League è al coppa delle quinte…”

Stefano Agresti (Gazzetta dello Sport): “La Roma ha il terzo monte ingaggi, e rischia di restare fuori dalla Champions e dall’Europa League, e quella di Budapest è una partita da tutto o niente. Per carità, non è uno scandalo trovarsi in questa situazione, si è trovato anche Fonseca nella stessa situazione con la semifinale contro il Manchester United, il problema è che Mou ha sempre questo atteggiamento critico con un club che lo ha sempre aiutato. E’ vero che l’anno scorso la Roma ha speso solo sette milioni, ma ha messo a stipendio giocatori dagli ingaggi pesantissimi. La Roma ha preso tanti giocatori importanti. L’aspetto peggiore è questa contrapposizione tra club e allenatore, che rischia di lasciare strascichi tra tifosi e club qualora dovesse andare via. Lui lavora più per sé stesso che per il club… Se è più importante una finale di Europa League o una semifinale di Champions? Per me non c’è paragone dal punto di vista tecnico, all’Europa League partecipano le quinte dei propri campionati. In finale di Europa League ci è arrivato anche l’Eintracht Francoforte…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “A Roma molti tifosi hanno perso il senso della realtà, questa storia che la Roma non ha investito è una balla colossale, ha preso giocatori che costano molto. Essere arrivati in finale, a un passo dal vincere la seconda coppa, è un titolo di merito. E Mou comunque ha già vinto, ha portato la Roma dove non era mai arrivata nella sua storia di questo secolo. Però questa squadra non è stata fatta in maniera low cost, come vorrebbe farci credere Mourinho. Non c’è nessun un miracolo a stare 10 punti sotto la Lazio…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Mourinho non ha già vinto. Ha stravinto. Perchè se questo club ha fatto 5 club nella sua storia europea e lui ne fa due, vuol dire che il 40% di finali le ha fatte Mourinho. Io suo futuro non credo che dipenda dalla vittoria della coppa, arrivo a pensare questo, non può essere legata alla possibilità di fare un certo tipo di mercato. Se è più importante una finale di Europa League o una semifinale di Champions League? Per me non c’è dubbio, è meglio una finale di Europa League, una finale è una finale…”

