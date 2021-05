“ON AIR!” – PIACENTINI: “Se il livello della Roma è questo, non ti salva nemmeno Mourinho”, CORSI: “Squadra da rifondare”, PRUZZO: “Fonseca non ne azzecca una”, SAVELLI: “Girare il coltello nella piaga non serve a nulla”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Iacopo Savelli (Roma Radio): “La partita di ieri non aggiunge e non toglie nulla. Non capisco perchè le critiche siano così severe. Cosa doveva dimostrare la partita di ieri della Roma? Ma se anche avesse vinto, cosa avrebbe aggiunto alla sua stagione? Assolutamente nulla. Ancora una volta si prende gol guardando il pallone e non l’avversario. Il gol del 3 a 1 è assurdo. Ma la partita che ci doveva dire? I difetti di questa squadra sono gli stessi. Ma ormai su questa stagione c’abbiamo messo un punto. Non trovo impossibile che la Roma sia tornata alla difesa a 4 per agevolare il compito di Mourinho. Ma detto questo, non capisco quale sia il motivo di voler rigirare il coltello nella piaga…”

Luca Fallica (Roma Radio): “Se la partita di Manchester ha rappresentato la stagione della Roma in miniatura, la partita di ieri ne è stato l’emblema. Il vorrei ma non posso, l’evidenziarsi di una fragilità difensiva. Chissà quando la Roma riuscirà a essere meno fragile dietro, perché purtroppo questa partita è un po’ Juventus-Roma, noi da due mesi a questa parte siamo rimasti sempre questi. Una squadra che prende tantissimi gol…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “A me il fatto che la Roma si qualifichi o meno alla Conference League noncambia veramente nulla. Arriveresti a fare questa coppa non per meriti, perchè arrivare settimo non mi sembra un merito. Poi certo, sono contento se la vinci, ma a me sinceramente adesso di parteciparci o meno non mi importa nulla. Io firmerei col sangue l’anno prossimo di arrivare terzo o quarto e vincere la Coppa Italia…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Se siamo a 30 punti dall’Inter un motivo ci sarà. Loro hanno vinto così, senza nemmeno volerlo, tra faide interne e insulti hanno passeggiato sulla Roma. Noi abbiamo una squadra da rifondare completamente. Assurdo dire che la Roma ha un buon collettivo e che è solo sfortunata o falcidiata dagli infortuni. Ora speriamo che ci pensi Mourinho. Mancini non è un difensore, ma mandatelo via da là, fa degli sbagli clamorosi. Ieri il migliore è stato Karsdorp, che non è un fenomeno, però è robusto e corre. Per il resto, mamma mia…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La Roma è una massa informe di giocatori che scendono in campo senza sapere cosa fare. Non ha senso continuare a vedere un allenatore che, poverino, è in imbarazzo. Anche ieri ha detto che la squadra ha giocato con coraggio, che ha creato palle gol: ma anche basta… Se il livello della squadra è questo, non ti salva nemmeno Mourinho. Non può essere quello il livello. E’ dalla stagione dei 5 allenatori cambiati non si vedeva qualcosa di così disastroso. E cosa ti è rimasto di questi due anni di gestione Fonseca?…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “La Roma è una squadra senza guida, senza manico, ormai allo sbando. Questo penso abbia inciso anche sul rendimento dei giocatori. Spero non sia questo il loro reale valore, altrimenti ne andrebbero cambiati 24 su 25… Spero che almeno 5-6 giocatori siano da squadra da primi posti, perchè al momento sembra non essercene nemmeno uno. Speriamo che a Mourinho venga messo un sostanzioso budget per il mercato, e dovrebbe essere così se hanno preso lui, poi deve dirci lui chi merita di restare e chi no. Chiunque non sia ritenuto all’altezza, deve essere ceduto senza troppi problemi… Derby? Firmerei per un pareggio, così ce la leviamo di torno anche questa e poi è veramente finita… Pensa se la Roma non avesse annunciato Mourinho come saremmo stati ora, e invece…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Tutti questi calciatori vanno discussi, non ce n’è uno che si salva e su cui non puoi mettere le mani. Perchè il biennio diventa importante come valutazione globale, e questi due campionati si somigliano moltissimo… Giocatori sopravvalutati? Colpa anche dei media che pompano i calciatori. Certi calciatori sono stati presentati come dei fenomeni, è una raffigurazione che non combacia per niente con la realtà. E’ il momento di essere molto lucidi, sono certo che Mourinho lo sarà, e che non avrà nulla a che fare con questa gestione tecnica. Bisogna fare un confronto con chi paga molto meno di stipendi, e invece ti sta nettamente davanti, Atalanta e Milan su tutti. Più i laziali. E questo non è possibile…”

Marco Juric (Rete Sport): “Sui giocatori in rosa occorrerà fare un distinguo, non se ne possono cambiare 25. Però rispetto al loro bussare per poter guadagnare di più, c’è la possibilità di mettere il tasto “pausa”. Fino a ora ti ho pagato forse anche di più di quello che sei valso in questo biennio, e allora adesso facciamo che non ti do niente e l’anno prossimo mi dimostri di valere. Questo è il discorso che si dovrà fare con i calciatori. Perché quando parliamo di abbassamento del monte ingaggi è facile pensare a tagliare Fazio o Juan Jesus, quelli li do per scontati. Ma la creazione di una squadra sostenibile avviene anche non cominciandosi a sedere dopo 4 partite fatte bene per parlare di rinnovi, regalando poi degli stipendi milionari…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Questa è un’agonia. Non oso pensare alla partita di sabato. Fonseca un signore? Non serve a niente. Non ne indovina una, anche ieri ha messo una formazione incomprensibile. Vincere il derby sarebbe una minima soddisfazione per i tifosi, anche se ormai tutti pensano a Mourinho…”

