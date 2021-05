Roma, più Buffon di Totti e De Rossi

AS ROMA CALCIOMERCATO – La Roma dice no al “revival delle bandiere” e allontana il ritorno in società, almeno per il momento, di Francesco Totti e Daniele De Rossi. Lo scrive l’edizione odierna de La Repubblica (M. Pinci).

E’ invece possibile l’approdo a Trigoria di un altro storico pezzo da novanta del nostro calcio, e cioè Gianluigi Buffon. Stando a quanto scrive il quotidiano nell’edizione on line, la rifondazione di Mourinho potrebbe passare anche per l’arrivo dell’ormai ex portiere bianconero, che ieri ha confermato l’addio alla Juventus.

Buffon, 43 anni, ha detto di aspettare una proposta che possa dargli nuovi stimoli, altrimenti attaccherà i guanti al chiodo. E dalla Roma, che cerca giocatori di personalità per una squadra che ha un bisogno disperato di leader, potrebbe presto arrivare una chiamata.

Fonte: Repubblica.it