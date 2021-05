Sky Sport: “Mourinho ha chiesto di inserire Amelia nel suo staff, aspetta una risposta dalla Roma”

ULTIME NEWS AS ROMA – N’è Totti, né De Rossi. Ma nemmeno Samuel. Josè Mourinho vorrebbe Marco Amelia, ex portiere ed attuale allenatore, nel suo staff per l’avventura nella Capitale.

L’indiscrezione arriva dal giornalista Paolo Assogna di Sky Sport. Lo Special One sta aspettando una risposta della Roma.

Marco Amelia, 39 anni, è nato a Frascati ed è cresciuto proprio nelle giovanili della Roma. Una volta smesso di giocare, ha intrapreso la carriera di allenatore. L’ultima squadra che ha guidato è stato il Livorno, retrocesso in serie D.