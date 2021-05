Mourinho, arrivo a Roma a inizio giugno. De Rossi o Samuel al suo fianco, addio a Savorani

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Cresce l’attesa per l’arrivo di José Mourinho a Roma. Lo sbarco dello Special One nella Capitale, scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo), è previsto per i primi di giugno.

La società sta valutando la possibilità di trasformare la presentazione di Mou in un evento in pompa magna, sperando di poter riportare per l’occasione all’Olimpico qualche centinaia di tifosi.

Per quanto riguarda lo staff, Mourinho ha avuto carta bianca dalla società. E così il portoghese porterà con sé anche un nuovo allenatore dei portieri. Marco Savorani, che ha svolto un ottimo lavoro in questi anni, potrebbe seguire Fonseca nella sua nuova avventura.

Mourinho, rivela il quotidiano sportivo, potrebbe essere affiancato anche da un ex calciatore che conosce l’ambiente. I nomi caldi sono quelli di Daniele De Rossi e Walter Samuel, impegnati con le Nazionali.

Fonte: Corriere dello Sport