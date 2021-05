INTER-ROMA 3-1, i voti dei quotidiani: Santon da ex, male Mancini, divide Pellegrini. Brilla solo Karsdorp

NOTIZIE ROMA CALCIO – La Roma perde anche a San Siro, battuta 3 a 1 dall’Inter nella terzultima giornata di campionato.

Per i giornali i peggiori in campo sono Santon, Mancini e Pedro. Brilla solo Karsdorp, ma anche Mkhitayran e Dzeko raggiungono la sufficienza. Divide, come a solito, Pellegrini che passa dal 4,5 de La Repubblica al generoso 6 de Il Messaggero e Il Romanista.

Questi i voti dei principali quotidiani oggi in edicola ai calciatori giallorossi scesi in campo:

LA GAZZETTA DELLO SPORT (M.CECCHINI)

Fuzato 6; Karsdorp 6,5, Mancini 5,5, Kumbulla 6, Santon 5,5; Darboe 6, Cristante 6; Pedro 5, Pellegrini 5,5, Mkhitaryan 6,5; Dzeko 6,5. Subentrati: El Shaarawy 5,5, Villar 5,5, Peres sv, Perez sv. Allenatore: Fonseca 5,5.

CORRIERE DELLO SPORT (R. MAIDA)

Fuzato 6; Karsdorp 6,5, Mancini 5, Kumbulla 6, Santon 4,5; Darboe 5,5 , Cristante 5; Pedro 5, Pellegrini 5,Mkhitaryan 6,5; Dzeko 6. Subentrati: El Shaarawy 5,5, Villar sv, Peres sv, Perez sv. Allenatore: Fonseca 5,5.

CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISERRI)

Fuzato 6; Karsdorp 6,5, Mancini 5, Kumbulla 6, Santon 5; Darboe 6, Cristante 5.,5; Pedro 5, Pellegrini 5,5, Mkhitaryan 6,5; Dzeko 6,5. Subentrati: El Shaarawy 5,5, Villar sv, Peres sv, Perez sv. Allenatore: Fonseca 5.

LA REPUBBLICA (M.PINCI)

Fuzato 6; Karsdorp 6, Mancini 4, Kumbulla 5, Santon 5; Darboe 5, Cristante 4,5; Pedro 5,5, Pellegrini 4,5, Mkhitaryan 6; Dzeko 6,5. Subentrati: El Shaarawy 5,5 , Villar 6, Peres sv, Perez sv. Allenatore: Fonseca 4,5.

IL TEMPO (A. AUSTINI)

Fuzato 5,5 ; Karsdorp 6,5, Mancini. 5,5, Kumbulla 6, Santon 5; Darboe 5,5, Cristante 6; Pedro 5,5, Pellegrini 5, Mkhitaryan 6; Dzeko 6,5. Subentrati: El Shaarawy 5,5, Villar 6, Peres sv, Perez sv. Allenatore: Fonseca 5,5.

IL MESSAGGERO (A. ANGELONI)

Fuzato 6; Karsdorp 6,5, Mancini 5, Kumbulla 5,5; Santon 5; Darboe 6, Cristante 6; Pedro 5, Pellegrini 6, Mkhitaryan 6,5; Dzeko 6,5. Subentrati: El Shaarawy 6, Villar sv, Peres sv, Perez sv. Allenatore: Fonseca 6.

IL ROMANISTA (F.PASTORE)

Fuzato 6, Karsdorp 6.5, Mancini 5.5, Kumbulla 5.5, Santon 5.5, Darboe 6.5, Cristante 6, Pedro 5, Pellegrini 6, Mkhitaryan 6.5, Dzeko 6.5. Subentrati: El Shaarawy 6, Villar 6, Peres s.v. Perez s.v. Allenatore: Fonseca 5.5.