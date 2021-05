Solita Roma. Ora resta solo il derby

AS ROMA NEWS – Solita Roma quella vista ieri sera a San Siro. Il tema ricorrente sui giornali oggi in edicola è l’ennesima sconfitta rimediata contro una big del nostro campionato, anche se ormai le batoste cominciano ad arrivare da più parti, non solo contro le squadre di livello superiore.

Il ruolino di marcia della squadra di Fonseca è disastroso in questo girone di ritorno. Il settimo posto è stato conservato “grazie” alla Juventus, che ieri ha battuto il Sassuolo al Mapei Stadium. Ma la partecipazione alla prossima Conference League è tutt’altro che certa: la Roma infatti dovrà giocare contro Lazio e Spezia, ancora in lotta per non retrocedere.

Il Sassuolo invece affronterà il Parma già in Serie B da settimane e poi proprio i biancocelesti all’ultima. Calendario alla mano, il derby di sabato è davvero l’ultima spiaggia per la Roma. Fonseca si è detto convinto di poter regalare questa (piccola) soddisfazione ai tifosi per prima di fare le valigie e cambiare aria.

Tutti ormai in città hanno un solo nome in testa: Josè Mourinho. Si parla solo del suo arrivo, del suo mercato, di come farà a cambiare la mentalità di una squadra così fragile. La voglia di mettere una pietra sopra a questa sciagurata stagione è fortissima. Ma c’è ancora una partita da giocare, e possibilmente da vincere.

Resta solo il derby dunque prima che cali il sipario su un’annata che sta assumendo i contorni del disastro: la Roma ha raccolto solo quattro punti su 33 a disposizioni negli scontri diretti. Numeri impietosi. L’ottavo posto sarebbe la certificazione finale su un campionato da incubo.

Giallorossi.net – A. Fiorini