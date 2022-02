“ON AIR!” – CORSI: “Se alla Roma gira bene, stasera può pure vincere”, MAGNI: “L’Inter non è la schiacciasassi di inizio stagione”, CIARDI: “Il processo di crescita deve partire dalle aspettative dei Friedkin”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “L’Inter non farà un grande turn-over, sono previsti solo due cambi. La Roma invece immagino farà giocare tutti i titolari. Con la Roma è la solita storia: se le gira e fa la partita come contro l’Atalanta, può pure vincere stasera. Io non la do già per strapersa la gara di stasera. Se poi la Lazio vince col Milan, ci sarebbe un doppio derby in semifinale…Non è ottimismo, ma bisogna credere in qualcosa. Il problema è Inzaghi: contro la Roma ha sempre saputo mettere in campo una squadra che ci ha fatto passare qualche guaio…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “La Roma quest’anno ha preso tre giocatori più forti rispetto alla squadra dell’anno scorso: Rui Patricio, Sergio Oliveira e Abraham, che è migliore dell’ultimo Dzeko. L’anno scorso Dzeko ha reso meno di Petagna che faceva panchina al Napoli. L’ambiente Roma è presuntuoso: basiamo tutto in base alle nostre aspettative. Io mi aspetto, questo sì, che le aspettative siano del club nei confronti della squadra. La proprietà della Roma, anche quella precedente, nei confronti dei giocatori è stata una mamma troppo permissiva. Ma vi ricordate che atteggiamento da schiaffi che avevano allenatore, giocatori e società quando si giocava la Coppa Italia? La Roma perse 7 a 1 contro un Fiorentina devastata. Il processo di crescita deve partire da una aspettativa che devono avere i proprietari nei confronti della squadra e dell’allenatore…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Siamo sicuri che l’Inter sia la schiacciasassi dell’inizio della stagione? Perchè se si vede l’ultimo periodo, non è la squadra di prima. Già prima della pausa vince 1 a 0 contro il Torino con grandi difficoltà. Con la Juventus in Supercoppa, e non era la Juve di adesso, se la sono portati a casa ai supplementari. Con l’Empoli hanno sofferto fino all’ultimo, e con il Venezia hanno vinto nel finale con Dzeko. Vince, ma ultimamente con meno facilità di prima… Insomma, mi sembra in un periodo non di grande brillantezza, dove tu con una grande partita puoi inserirti…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Zaniolo? Bonucci non più di un mese fa ha preso a schiaffi un dirigente di una squadra avversario, eppure non ho sentito nessun ct di nessuna nazionale, nemmeno quella di curling, che ha detto che Bonucci andava educato. Quando Rebic stava per staccare la testa a un arbitro, e poi si è salvato perchè ha capito che gli avrebbero strappato il cartellino da calciatore, o quando Dyabala ha mandato a quel paese un arbitro a quel paese in eurovisione, non mi ricordo che qualcuno abbia detto che questi giocatori andassero educati. Senza farla troppo lunga sulle parole della Bertolini, chiudiamola qua, ma non facciamo sempre passare i giocatori della Roma come gli ultimi zimbelli del calcio italiano…”

Maurizio Catalani (Rete Sport): “E’ un dato di fatto che la Roma non gioca bene, ma le partite le puoi vincere con fortuna, o con cattiveria. Le partite non sono mai perse in partenza, anche se la squadra avversaria è più forte. La Roma ha la voglia, la mentalità e i giocatori per vincerla? Io penso che abbia la voglia e i giocatori, ma non so se ha quella cattiveria e quella arroganza per farcela. La Roma non gioca bene, e all’arrivo di Mourinho sembrava di aver trovato l’arca perduta. Ci sembrava una mossa straordinaria, pensavamo di essere in cima al mondo, e oggi invece accuso della delusione. Poi ovvio che dico ancora forza Mourinho e forza Roma, però non posso essere cieco. La Roma è una squadra che non gioca bene…Mi aspettavo una grande cattiveria nella squadra, ma ancora non la vedo…”

Tiziano Moroni (Rete Sport): “La Roma non gioca bene? Se fosse arrivato Sarri o Guardiola, era lecito aspettarsi un grande gioco. Ma se prendi Mourinho non ti aspetti il calcio spettacolo… La grinta e la concentrazione sono invece delle caratteristiche che dovremmo aspettarci dalle sue squadre, anche se non hai giocatori fortissimi…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Zaniolo ha tutto per diventare un numero uno. Mourinho sta facendo la sua strada, la sua lotta che fa contro la classe arbitrale, e non è la Roma ma lui che si rappresenta contro nemici che vede da tutte le parti, non so se li crea per nascondere le difficoltà della squadra o se invece c’è effettivamente qualcosa che non va. Sugli episodi si può discutere tutto il giorno, è evidente però che lui lo cerca questo scontro, e lo trova…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Per Cassano nemmeno Immobile è un grande giocatore, forse cerca solo visibilità. Zaniolo per me è un grande giocatore, è stato fermo due anni, è come se ne avesse 21 di anni e non 23. Non è detto che diventi un grandissimo, ma ha tutto per farlo. Deve migliorare tecnicamente e di testa, ma non punto il dito contro di lui dopo l’espulsione di sabato: ci stava che fosse poco lucido… Mourinho? Lui era l’allenatore dell’Inter quando lottava con la Roma, e in quegli anni l’Inter non aveva potere? E allora forse quello scudetto non lo doveva vincere. Mi sembra profondamente incoerente. Considerato tutto, Mou ha solo un grande merito: tenere la gente vicino alla Roma. Sul resto, dal gioco ai risultati ai comportamenti che ha, per me è una grande delusione. Pronostico per stasera? Passa la Roma…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Cassano? Oggi è il momento giusto per parlare di Zaniolo, dici delle cose forti e la gente di segue…Zaniolo non ha l’età che ha calcisticamente, due crociati significa stare almeno due anni fermi. Lui deve migliorare, è vero, parte ancora troppo a testa bassa e non si è ancora capito bene il ruolo che ha, ma è un giocatore straordinario. Mourinho scatena le folle, c’è stata la manifestazione pacifica dei tifosi sotto alla FIGC. Ma lui aizza per nascondere le lacune, che ci sono. Perchè un allenatore con il suo curriculum e che guadagna così tanto, non può avere 1,6 punti a partita. La gara contro il Genoa non devi discutere del gol di Zaniolo al 90esimo, perchè fino ad allora non avevi fatto niente! La Roma non ha gioco… I Friedkin non parlano, ma pagano: hanno fatto una campagna acquisti sontuosa in estate, in inverno hanno preso i giocatori che chiedeva Mourinho, ma come ci si fa a scagliare contro i Friedkin…Pronostico per stasera? Dico l’Inter, è più forte della Roma…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Zaniolo è tante cose tutte assieme: il suo gol è da egoista, ma è un gol. La sua protesta è da ragazzo, ma sbaglia anche l’arbitro, perchè doveva rispondere al giocatore. Lo dice il buon senso. Su quello che dice Cassano: lui è esagerato anche quando parla, esattamente come quando giocava. Dice sempre una parola in più…Zaniolo a 23 anni mi sembra che sia un bel patrimonio per la Roma e per l’Italia. Poi tutti a 23 devono maturare… Mourinho parla di poteri forti, ma quali? Quelli del Genoa?…Mourinho si scorda che quando allenava il Real diceva che gli arbitri favorivano il Barcellona. Ma dai su, è ripetitivo…non so se mi fa tristezza o rabbia…Inter-Roma? Dico che passa l’Inter…”

