Verdone: “Ogni domenica ne capita una, ha ragione Mourinho. Il Var ha rovinato il calcio”

AS ROMA NOTIZIE – L’attore e regista romano e romanista Carlo Verdone ha parlato oggi al Corriere dello Sport. Sui torti arbitrali e sulla Roma considerata piccola: “Ogni domenica ne capita una. Sicuramente siamo sfortunati da sempre. Ma stavolta come si fa a dare torto a Mourinho?”

Su Zaniolo e il rapporto difficile con gli arbitri: “Lo vedono come un ragazzo un po’ esuberante, pensano che fa il furbo, che ci prova. Qualche errore lui l’ha fatto, ma questo non giustifica il rapporto complicato che certi arbitri instaurano con lui.”

Sul Var: “Certe volte mi sembra che abbia rovinato il calcio. Doveva risolvere delle cose, ma dietro al monitor commettono gli stessi errori dell’arbitro in campo. Mettiamoci anche la sospensione della partita e quella suspense in cui ormai può succedere davvero di tutto. Non mi lamento perché sono romanista. Lo dico in generale: non ci si capisce più niente“.

Come la rete annullata a Zaniolo nel finale di Roma-Genoa: “Il gol era regolare, dai. Sabato ci hanno fatto perdere due punti, questo lo devo ammettere anche io che mi ritengo un tifoso non fazioso e non penso mai che gli arbitri arrivino a condizionare le partite volutamente. Quell’episodio me lo sono visto e rivisto, davvero non capisco come è stato analizzato. Mi cadono le braccia…“.

