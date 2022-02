Moratti: “Mourinho vincerà anche alla Roma. E’ eccezionale nel creare un rapporto forte col gruppo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Massimo Moratti, in una lunga intervista concessa al Corriere dello Sport (A. Ramazzotti), ha parlato del ritorno di José Mourinho a San Siro, per la prima volta da avversario dell’Inter

L’ex patron del club nerazzurro torna sull’addio dello Special One: “È andata così perché doveva andare così e perché lui aveva voglia di provare un’esperienza al Real Madrid.

A distanza di tempo e a mente fredda dico che è finita nel migliore dei modi per tutti: lui era soddisfatto per i risultati di quella stagione e per la nuova sfida che aveva accettato, e proprio dovevamo separarci, un epilogo migliore non c’era“.

Moratti parla poi dell’esperienza di Mourinho a Roma: “La squadra adesso è migliorata e può disputare una buona seconda parte di stagione, ma farà bene. Vincerà qualcosa anche nella Capitale, la sua carriera parla per lui.

La sua dote migliore? Al di là della capacità di far giocare bene la squadra e di esaltare i talenti, come per esempio quello di Zaniolo, direi che è eccezionale nel creare un rapporto forte con il gruppo“.

