Roma al bivio. Mou tenta il colpo a San Siro

AS ROMA NEWS – Una gara per sognare e lasciarsi alle spalle tutte le polemiche di queste ore. La Roma questa sera è di scena a San Siro per affrontare l’Inter nel primo bivio della stagione.

La missione è complicata: gli altalenanti giallorossi devono sbancare il campo della capolista, che in campionato ha dato una severissima lezione ai capitolini vincendo agevolmente all’Olimpico in un match senza storia. Ma quella Roma era molto diversa dalla squadra che scenderà in campo stasera.

Mourinho ritrova Pellegrini, che sembra però destinato a partire dalla panchina. Lo Special One riparte dal 3-4-1-2 con Vina che torna ad agire a sinistra e Sergio Oliveira in mezzo al campo, al fianco di uno tra Cristante e Veretout.

Sulla trequarti, salvo sorprese, dovrebbe agire Mkhitaryan, con Zaniolo e Abraham coppia d’attacco. Ed è proprio Nicolò il giocatore più atteso del match: dopo tutta la bagarre mediatica che si è scatenata intorno al talento giallorosso, il 22 ha voglia di spaccare il mondo e dimostrare ancora volta a tutti il suo valore.

Gara dal sapore particolare anche per Mourinho: l’allenatore portoghese, ora Imperatore di Roma, ritroverà il popolo che lo ha osannato e con il quale ha condiviso un triplete leggendario. Josè sa perfettamente quanto una vittoria rilancerebbe la stagione della sua Roma e darebbe forza al progetto dei Friedkin.

Chi meglio dello Special One per riuscire a sbancare San Siro e a guadagnarsi la semifinale di Coppa Italia? Lui, che è l’uomo dei trofei, con 23 successi tra Champions, Europa League e coppe nazionali varie, conosce ogni sfumatura delle gare ad eliminazione diretta. E stasera proverà a tirare un brutto scherzo ai suoi ex tifosi.

