L’Inter ne cambia tre: Dzeko verso la panchina, c’è Sanchez con Lautaro. Roma, Veretout in vantaggio su Cristante

AS ROMA NEWS – Solo tre cambi per l’Inter. Simone Inzaghi non farà ampio turn-over questa sera contro la Roma nel quarto di finale di Coppa Italia che si giocherà stasera a San Siro.

Confermato il 3-5-2 canonico, con D’Ambrosio in difesa al posto di De Vriij insieme a Bastoni e Skriniar. A centrocampo confermati Brozovic, Barella e Calhanoglu, mentre sulle fasce giocheranno Perisic a sinistra e Darmian a destra: dovrebbe dunque restare a riposo Dumfries.

In attacco ballottaggio aperto tra Sanchez, dato per titolare da diversi quotidiani, e l’ex giallorosso Edin Dzeko, che al momento sembra destinato alla panchina. Sicuro di una maglia invece Lautaro Martinez.

Nella Roma invece spazio alla formazione titolare: Pellegrini, non ancora al 100%, sembra destinato a partire dalla panchina. A centrocampo ballottaggio Veretout-Cristante, con il francese leggermente favorito sull’azzurro. A sinistra torna Vina.

Queste dunque le probabili formazioni di Inter-Roma:

Inter (3-5-2): Handanovic, D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic, Sanchez, Lautaro.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Veretout, Sergio Oliveira, Vina, Mkhitaryan, Zaniolo, Abraham.