Cassano: “La Roma è la delusione più grande della stagione. Zaniolo? Parte a testa bassa, per me non è un grande giocatore”

AS ROMA NEWS – Antonio Cassano è tornato a parlare della Roma, di Mourinho e anche di Zaniolo. Queste le sue parole a Bobo TV: “La Roma gioca male e non voglio usare alibi legati agli episodi o altro.

Contro il Genoa devi vincere perché sei più forte. Di quelle che stanno nella prima parte di classifica credo che i giallorossi siano la delusione maggiore. Dopo i primi mesi con una proposta di calcio molto bella, la candela si è spenta. E non so se dipende dal 6-1 contro il Bodo o dai giocatori o altro ancora.

Di sicuro serve dare ancora tempo a Mourinho, ma oggi la squadra soffre, fa fatica e non ha un’idea tattica. Non penso che Mourinho sia ancora riuscito a dare la stabilità di cui la squadra ha bisogno.

Zaniolo? Quando sta bene, con quel fisico riesce a fare il gol e la giocata. Però per me non rimane un grande giocatore. L’idea del passaggio, ad esempio, non la ha. Si mette a testa bassa e parte”.

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!