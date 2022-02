AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di lunedì 7 febbraio 2022:

Ore 16:50 – INZAGHI: “LA ROMA PUO’ BATTERE CHIUNQUE” – Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, è stato intervistato da SportMediaset ed ha parlato della partita di Coppa Italia di domani: “La Roma è una squadra forte che può battere chiunque, noi dovremo avere voglia di rivalsa dopo un derby perso immeritatamente”.

Ore 16:15 – L’AGENTE DI ZANIOLO: “CALCIO MALATO DI RETORICA” – Claudio Vigorelli, agente di Nicolò Zaniolo, ha risposto alle parole della Bertolini dichiarando: “Nicolò è un patrimonio della Roma e dell’Italia. Ha una famiglia meravigliosa che lo educa e che gli spianerà la strada verso una carriera folgorante“. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE

Ore 15:45 – ROMA, RIFINITURA SOTTO GLI OCCHI DI PINTO – La Roma ha svolto oggi a Trigoria l’allenamento di rifinitura in vista della partenza per Milano, dove domani si giocherà il quarto di finale con l’Inter. Presente Tiago Pinto a bordo campo. In gruppo Pellegrini.

Ore 12:30 – INTER-ROMA, ARBITRA DI BELLO – Sarà il signor Di Bello a dirigere Inter-Roma di domani sera, gara valida per il quarto di finale di Coppa Italia. Al VAR invece ci sarà Pairetto.

Ore 11:20 – INTER-ROMA, ESAURITO IL SETTORE OSPITI – Tutto esaurito il settore ospiti dei tifosi della Roma per la partita di Coppa Italia di domani sera a San Siro contro l’Inter: venduti tutti i 2mila biglietti a disposizione.

Ore 10:00 – CALVARESE FA ARRABBIARE GIOCATORI E TIFOSI – L’ex arbitro Calvarese, ora consulente del club giallorosso, ha giudicato corretta la decisione di annullare il gol di Zaniolo nel finale di Roma-Genoa, facendo arrabbiare qualche giocatore della Roma e diversi tifosi romanisti. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:30 – “ZANIOLO VA EDUCATO”, POLEMICA A RAI SPORT – “Zaniolo va aiutato, va educato“. Lo ha detto Milena Bertolini, ct della Nazionale Femminile, nel corso di Novantesimo Minuto scatenando la reazione dei tifosi giallorossi.

