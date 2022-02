Reynolds gioca e perde all’esordio da titolare nel Kortrijk. Ancora panchina per Villar e Calafiori

AS ROMA NEWS – Se Borja Mayoral si è già ritagliato uno spazio nel Getafe, con un assist nel 3 a 0 rifilato venerdì scorso al Levante, lo stesso non si può dire del suo connazionale Gonzalo Villar.

Per ora l’avventura in prestito del centrocampista della Roma nel club spagnolo non sembra essere molto fortunata: per Villar terza panchina consecutiva da quando è finito al Getafe durante il mercato di gennaio.

Non gioca nemmeno Riccardo Calafiori, che resta a guardare i suoi compagni pareggiare sul campo della Roma nello 0 a 0 di sabato.

Gioca titolare invece l’americano Bryan Reynolds nel Kortrijk, ma la sfida interna contro il St. Truiden finisce con una sconfitta per 3 a 1.

Giallorossi.net – F. Turacciolo

