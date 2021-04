“ON AIR!” – CORSI: “Una Rometta, si magnifica la mediocrità”, MAGNI: “Pastore con tre palloni fa vedere la differenza siderale con gli altri”, ROSSI: “Se avesse avuto le gambe sane…”, FOCOLARI: “Giallorossi ormai fuori dalla corsa Champions”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “La Roma ha vinto, e a me frega. Sembra che ieri abbia dato quasi fastidio che la Roma abbia vinto, e infatti leggo pagelle che sembra quasi che abbiamo perso. Per me contava la partita di ieri, perchè la Roma consolida il settimo posto, e ha ancora un 1% di arrivare in Champions, ed è ancora in corsa per l’Europa League, il vero obiettivo in campionato. Prestazioni interessanti, per me hanno fatto una buona partita sia Ibanez che Mancini. Mkhitaryan e Veretout hanno dimostrato di avere gamba. E abbiamo rivisto in campo Pastore, una cosa che aspettavamo da mesi. Il passaggio che fa a Karsdorp ti fa capire questo giocatore che calcio ha in testa. Se avesse avuto le gambe sane, sarebbe stato un plus incredibile per questa Roma…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Il Bologna ha fatto cose buone, ma nel calcio se non segni non vinci. La Roma non ha rubato nulla. E io non ci avrei puntato un euro sulla vittoria, vista la formazione e visto l’impegno di giovedì. E invece la Roma ha vinto con merito, e l’ingresso di certi giocatori ha alterato i valori in campo. Quando fai turnover totale è molto difficile vincere, la Roma lo ha fatto e sono tre punti importanti. Le prossime due giornate ci diranno se la Roma potrà combattere fino alla fine per un posto in Champions o no…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “E’ stata una partita di prassi. Ieri hanno vinto tutte le prime, non c’erano dubbi. Il campionato è finito, ragazzi. L’Inter ha vinto lo scudetto. Dopo Roma-Bologna, o Verona-Lazio, ma che vuoi approfondire? I due posti in Champions sono di Juve e Atalanta. Forse giusto il Napoli può rompere le uova nel paniere delle prime quattro, ma giusto quello…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Il Bologna è una squadretta, e la Roma ha tranquillamente vinto. Uno a zero senza tanti affanni. Non mi sembra che la Roma abbia sofferto, lasciamo stare. Attenzione però che se la Roma non vince l’Europa League, torniamo a essere la squadretta di tanti anni fa. Si magnifica una mediocrità, e così facendo diventa un’abitudine, ed è quello che sta succedendo. Vedendo la squadra di ieri mi prendeva un colpo. Sono tornato indietro agli anni 70, alla Rometta. Poi però ho pensato che mancavano un sacco di giocatori e che giovedì c’era l’Ajax, e allora… Facciamo i bravi. Il Manchester United ha battuto 3 a 1 il Tottenham in campionato, e questo è un po’ preoccupante…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Ieri ho pensato quanto il pubblico influisce su partite come quella di ieri: la gente dopo un quarto d’ora avrebbe fischiato, stimolando a tenere la squadra viva. La partita di ieri è da sei a tutti di stima, e 6,5 a Mayoral per il gol. Darei però un 5,5 di incoraggiamento a Perez, e un 5 a Villar: non vorrei che perdesse quella umiltà che aveva all’inizio. Vorrei dire una cosa su Pastore: sarà zoppo, non lo so, ma le tre palle che tocca diventano endecasillabi, che ti danno la percezione di cosa significherebbe avere in squadra un giocatore di questo livello qua. Tocca tre palloni, e vedi la differenza siderale con gli altri… Quando hai un giocatore così in squadra, se è vivo, è tutto un altro discorso…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La pratica Bologna è stata archiviata senza troppa difficoltà. Nel primo tempo però la Roma non meritava di chiudere in vantaggio, ma queste partite poi le le porti a casa in un modo o nell’altro. Fonseca si è presa una responsabilità importante schierando quella formazione: già così è molto difficile, ma se la Roma ieri non avesse vinto saremmo qui a parlare solo di coppa, perchè il campionato sarebbe già finito. Da questo punto di vista Fonseca è stato coraggioso. Ed è andata abbastanza bene. Ieri ci sono delle buone notizie, su tutti il ritorno di Mkhitaryan… Villar? Secondo me quando ha visto che Fonseca sostituiva Diawara e non lui, ha capito che giovedì non avrebbe giocato, e da quel momento le sbaglia tutte. Pellegrini ha fatto bene a redarguirlo in quel modo. Se i giocatori più esperti hanno notato un atteggiamento sbagliato, fanno bene a riprenderlo per il bene suo e della squadra. Bravo Pellegrini che lo ha rimesso in riga…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Le scelte per giovedì sembrano fatte. Toccherà a Calafiori forse, dato che Bruno Peres è squalificato e Spinazzola è out. Sul mercato estivo dipenderà tutto dal budget a disposizione, ma anche da qualche cessione, non dei tuoi big ovviamente. Devi riuscire a entrare in Champions, o da una parte o dall’altra. In epoca Covid, è fondamentale poter attingere a quei denari. Ma i tre ruoli, attaccante, portiere e centrocampista, sono delle priorità e dovrai farle tutte e tre queste operazioni. Sono acquisti non rinviabili. Sei in grado di prenderli? E l’allenatore sarà questo o un altro? Questi sono i temi che ci accompagneranno per tutta l’estate…”

Marco Juric (Rete Sport): “La Roma sa quali ruoli dovrà toccare, e per alzare il livello della sua competitività la via più bella sarebbe alzare la coppa a Danzica. Quello sarebbe il massimo…. La Roma, se ci pensiamo, ha in effetti la difesa dell’Atalanta: Mancini, Cristante, Ibanez, Spinazzola…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Se la Lazio non avesse una partita da recuperare sarebbe fuori dalla corsa Champions, come è fuori la Roma. Ieri la vittoria dei giallorossi è stata importante solo per un motivo, perchè si è presentata con una formazione pro-coppa. Ormai Fonseca ha rinunciato al campionato. Se ieri il Bologna mette in gol una di quelle quattro occasioni nitide che ha avuto, parlavamo di un’altra partita. Merito della Roma che ha resistito. La Roma ha giocato con una formazione incredibile, aveva tutti fuori, eppure ha vinto. Reynolds mi è sembrato fuori luogo, non mi sembra ancora pronto a giocare in serie A. E’ Fonseca che ieri ci ha detto che il campionato non interessa più…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Gli scontri diretti della prossima domenica potrebbero ridare qualche speranza alle romane. Non credo possa stare tranquillo neanche il Milan, che ha appena tre punti di vantaggio. Certo, le prime quattro hanno vantaggio, ma c’è spazio per rientrare…Mayoral è cresciuto tanto rispetto alle prime partite quando io l’avevo segato. Io però prenderei un altro migliore e più affermato. Ieri la Roma ha prima faticato un po’, poi dopo il gol le cose si sono messe bene e dil Bologna nella ripresa ha faticato…”

Tony Damascelli (Radio Radio): “La corsa Champions è tutta aperta. La Lazio può sperare, la Roma no…”

