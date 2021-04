Mangiante (Sky Sport): “Mayoral pagato un milione, affare pazzesco. Basta scommesse, serve un altro centravanti che spacchi le partite”

AS ROMA NEWS – Angelo Mangiante, giornalista e volto televisivo di Sky Sport, è stato ospite dei microfoni di Rete Sport per parlare della Roma e dell’ultima gara giocata dai giallorossi ieri contro il Bologna.

I più grandi complimenti vanno a Borja Mayoral, autore del gol partita: “Lo spagnolo si è presentato a Roma pagato un milione di euro e ha messo a segno 14 gol. Più della somma dei gol di Schick e Kalinic in due anni. Un affare pazzesco“. Ma il solo Mayoral non basterà ai giallorossi in vista della nuova stagione: “La Roma per il prossimo anno deve prendere un centravanti che spacchi le partite e le risolva contro squadre chiuse”.

“I nomi? In questo momento non li faccio, stanno studiando diversi profili. Alla Roma e a questa piazza servirebbe un giocatore come Belotti, un centravanti di qualità, cattiveria e che dà tutto in ogni partita. Non vorrei più vedere scommesse nella Roma, i Doumbia che arrivano dalla Russia e che sono un punto interrogativo. La Roma deve trovare una certezza per il futuro attacco”, ha concluso Mangiante.

Fonte: Rete Sport