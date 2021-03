“ON AIR!” – CORSI: “Giocatori non competitivi, ma noi li facciamo passare per campioni”, MAGNI: “L’arbitro ha favorito più la Roma del Milan”, CIARDI: “Serve un dirigente che difenda il club davanti alle telecamere”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Ci sono cose che viaggiano su binari paralleli: le cose che non hanno funzionato in campo sono una cosa, gli errori dell’arbitro un’altra. Oggi siamo arrivati all’ottavo scontro diretto e la Roma ha fatto tre punti su 24, e il dato è incontrovertibile. Io ero convinto che la Roma avrebbe vinto ieri, e invece così non è stato. Quando fai certi errori, come quello di Pau Lopez nel gol del 2 a 1, e succede 5 o 6 volte, allora significa che c’è più dell’errore individuale. Evidentemente c’è qualcosa che non funziona. L’approccio poi è stato completamente sbagliato, e non è solo in Roma-Milan: è successo anche con Napoli, Atalanta, Lazio… e allora c’è qualcosa che non quadra. Quando il livello sale, la squadra non riesce ad avere un filo logico per novanta minuti, ma concede sempre quei 20-30 minuti che ci mandano totalmente nel pallone. Qualcosa non torna, è evidente…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Visto che ci sono delle novità alla vista nella Roma, io spero che si prenda subito un dirigente che si presenti sempre davanti alle telecamere al termine delle partite, sempre e comunque, per perorare la propria causa. Non mi pare che Pinto sia intervenuto sull’arbitro a fine match. E’ un problema atavico che va avanti da tanti anni… Guida viene qua e pensa di fare quello che vuole. Ma certo: sanno che non ci sarà mai tesserato della Roma che va a perorare la causa della Roma… La scossa ieri non te la deve dare Villar, piuttosto deve arrivare dalla panchina e in campo per primo dal capitano. Pellegrini ieri è stato un ectoplasma, e a un certo punto vanno tirate le somme…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Quando la partita comincia in quel modo, la Roma non ha mai nessuna reazione. Il Milan poteva farci un paio di gol, e noi completamente morti, amorfi… Le solite cose che fa Fonseca e la sua banda. Ci sono le solite pippate di Pau Lopez. Fazio già non è fortissimo, poi se non gioca da una vita… E poi ci sono le promesse: abbiamo il nuovo Falcao, il nuovo Aldair, ma noi non ce ne siamo accorti. L’arbitro? Non so perchè non dà il rigore a Mkhitaryan. Tendenzialmente l’arbitraggio è stato appannaggio del Milan. Un arbitraggio strano, che però non ha influito più di tanto nella partita. La Roma quest’anno non ha mai convinto, se non con le piccole. Hai una squadra assolutamente non competitiva, abbiamo giocatori che non possono competere. Spinazzola, che è il migliore che abbiamo, è il terzino più scarso di tutte le grandi. Questo per farvi capire le patenti di campioni che diamo a tutti qui a Roma. Io non vorrei più sentir parlare di Karsdorp, almeno qui: non ha né arte né parte… Ora leggo che Veretout ha fatto gli stesso gol di Platini…ricominciamo! Non capisco come facciamo a essere quinti avendo in squadra Falcao, Aldair e Platini…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Solito inizio di settimana… La Roma è quinta, in molti la mettevano in questa posizione da inizio campionato, ma questo non significa che la gente fosse contenta di metterla in quella posizione. Io non do tutte le responsabilità all’allenatore, a me Fonseca a me non dispiace tanto. Ma Gattuso lo cacciano tutti i giorni, e l’altro lo davano al Real Madrid appena sei giorni fa, eppure sono a un solo punto di distanza con una partita in meno… La Roma ieri per 20 minuti non è scesa in campo contro una squadra che aveva problemi di autostima, e lei gliela riconsegna tutta quanta. Pau Lopez? Stendiamo un velo pietoso, penso sia candidato al peggior portiere della Serie A quest’anno. Lui ti fa prendere sempre gli stessi gol… Guida? Ha arbitrato male, ma non a sfavore della Roma. Anzi, per me le decisioni dell’arbitro sono scompensate a favore della Roma… Il rigore di Fazio c’è, quello si Mkhitaryan è più no che sì, il rigore per il Milan c’è un po’ di più. C’era invece l’espulsione di Fazio, che aveva applaudito l’arbitro, da regolamento è rosso diretto…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se l’analisi della partita di ieri è che Guida ha favorito la Roma e non il Milan, e Fazio doveva essere espulso per aver applaudito l’arbitro, allora lasciamo stare e mandiamo la musica tre ore, perchè non sono in grado di portare avanti la trasmissione in questi termini. Questa è una cosa che non si può sostenere. Io però non mi sento di dire che la Roma ha perso per l’arbitro, perchè nei primi 20 minuti prende 12 tiri in porta e vanno fatte altre analisi…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Facciamo i conti di nuovo con questi…Ma voi immaginavate una Juve così, e lo stesso per il Napoli? Anche l’Atalanta va a singhiozzo… L’anno scorso le rivali andavano, l’Atalanta nel girone di ritorno era ingiocabile, quest’anno non è così, e non arrivare in Champions stavolta è molto più grave. Io non sono d’accordo con chi dice che la rosa della Roma è inadeguata, che Fonseca è incompreso. Io non voglio fossilizzarmi sull’allenatore. A questa squadra manca personalità, l’approccio di ieri sera è incomprensibile. A me ieri prima che sulle fasce, mi sembra che siamo stati asfaltati al centro. Pensiamoci bene prima di dire che Villar è Falcao, perchè sennò ci restiamo male… Non dico che Villar sia una pippa, è un bel giocatore, ma andiamoci piano, non stiamo a scaldarci troppo…”

Marco Juric (Rete Sport): “La Roma alla prova del nove risponde sempre assente. La Roma quando c’è da affrontare una big, non c’è mai… Se mi serve un centrale di sinistra, allora avrei fatto giocare Juan Jesus in quel ruolo e non Fazio, secondo me avrebbe avuto più senso…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Guida da 4 in pagella. La Roma ha perso anche per colpa dell’arbitro. Il rigore di Fazio? Ma per carità, di quei pestoni ne vedi a decine. E poi c’è il rigore su Mkhitaryan… Il fallo di Mancini in occasione del gol di Mkhitaryan non c’è mai nella vita. Poi ci sono stati tanti errori da parte della Roma, a centrocampo il Milan è stato superiore e poi Rebic ha fatto quello che voleva.. Villar in mezzo al campo è stato travolto…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Guida? Secondo me l’errore grande lo fa quando non va vedere il VAR, come aveva fatto in occasione del rigore di Fazio. Ma il problema è la Roma che nell’inizio di partita è stata imbarazzante, non credevo ai miei occhi, ma come si può giocare così? Poteva stare 3 a 0 il Milan dopo 20 minuti. Sono stati allucinanti, imbarazzanti. Però sei rimasto sullo 0 a 0, e la partita poi l’hai persa lo stesso… La Roma ha la sindrome delle grandi squadre, le perde tutte…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “La Roma ha meritato di perdere, ma ieri ho avuto una sensazione sgradevole: ho rivisto fischiare dei falli di confusione. Perchè noi parliamo tanto del rigore di Mkhitaryan, ma il gol annullato per fallo di Mancini? Secondo me è clamoroso, è passato in secondo piano, ma ditemi voi dov’è il fallo di Mancini: lui salta in anticipo, prende posizione. Ditemi voi quante volte un episodio del genere viene fischiato. C’è poi un cross nel quale Guida fischia prima senza che succeda qualcosa in area. E’ lì che mi viene il sospetto del fallo di confusione. La Roma ha giocato una brutta partita, meritava di perdere, ma con un arbitro diverso non avrebbe perso…”

