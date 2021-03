ULTIME DA TRIGORIA – Smalling torna in gruppo, ok anche Reynolds. Ancora out Ibanez

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Finalmente buone notizia dall’infermeria di Trigoria. Durante l’allenamento odierno si è rivisto in gruppo Chris Smalling, il centrale difensivo inglese che è stato il fiore all’occhiello dello scorso mercato ma che quest’anno ha faticato a giocare con continuità per via di un problema al ginocchio che lo tormenta.

La speranza è che i guai fisici di Smalling siano definitivamente alle spalle e che il difensore ex Manchester United possa essere il giocatore in più per questo rush finale di stagione. Comincia ad allenarsi in gruppo anche l’americano Reynolds, rientrato dagli Usa per risolvere dei problemi burocratici.

Continuano ad allenarsi a parte invece Dzeko, Ibanez, Santon, Calafiori e Zaniolo. Il bosniaco tornerà in campo a metà mese, mentre Ibanez salterà anche la gara contro la Fiorentina. Per chi ha giocato ieri semplice lavoro di scarico.

Giallorossi.net – A. Fiorini