Stadio a Tor di Valle, Eurnova fa causa alla Roma: “Subiremo danni enormi”. Al Comune: “Consideri inefficace la richiesta del club”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La querelle intorno allo Stadio della Roma prosegue. Dopo l’annuncio arrivato lo scorso fine settimana da parte del Cda giallorosso di voler abbandonare il progetto Tor di Valle, giunge la reazione di Eurnova.

Il gruppo di Parnasi, proprietario dei terreni sul quale sarebbe dovuto sorgere l’impianto, ha infatti appena informato la Roma tramite PEC di aver intentato una causa contro la decisione di rinunciare alla realizzazione dello stadio in quella zona della Capitale. Eurnova è infatti convinta che il club non abbia il potere di rinunciare al progetto per un cambio di volontà poiché gli impegni assunti “sono irrevocabili”.

Non solo. Eurnova, riferisce Ferdinando Magliaro de Il Tempo in questi minuti su Twitter, ha anche intimato al Comune di Roma, e quindi alla sindaca Virginia Raggi, di non cancellare il progetto. “Ferma la riserva di agire nei confronti della A.S. Roma per gli enormi danni che sta provocando alla scrivente società, con la presente si chiede formalmente a Roma Capitale di considerare del tutto inefficace la richiesta di A.S. Roma di considerare non più vincolanti gli obblighi a suo tempo dalla stessa assunti”, scrive Eurnova e riporta in questi minuti il portale iltempo.it.