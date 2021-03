Serse Cosmi torna in Serie A: è il nuovo allenatore del Crotone

ALTRE NOTIZIE – Riecco Serse Cosmi. L’allenatore umbro, ma tifoso della Roma, torna a guidare un club della Serie A a distanza di anni: è infatti il nuovo tecnico del Crotone, che dopo la sconfitta di ieri contro il Cagliari ha deciso di esonerare Stroppa.

Al suo posto il club calabrese ha deciso puntare su un tecnico abituato a lottare per la salvezza. Serse Cosmi, 62 anni, ha quindi una nuova grande occasione nel calcio che conta. Per lui in questi anni le panchine non sono mancate, ma anche la gloria: negli ultimi dieci anni Cosmi ha allenato nell’ordine Lecce, Siena, Pescara, Trapani, Ascoli, Venezia e Perugia con scarse fortune.

Ora avrà l’ingrato compito di provare a salvare il Crotone, fanalino di coda con appena 12 punti in 24 giornate. Servirà un miracolo. In bocca al lupo.

Giallorossi.net – F. Turacciolo