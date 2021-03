Mangiante (Sky Sport): “Roma incompiuta, Fonseca non riesce a trasferire una mentalità diversa. Ora vorrei rivedere Mirante”

AS ROMA NEWS – “La cosa che mi preoccupa di più è che non si vede una via d’uscita“. Così Angelo Mangiante di Sky Sport commenta l’ennesimo passo falso commesso dalla Roma alla prova di maturità contro una grande. “Non ricordo una stagione con tre punti in otto scontri diretti. Squadra incompiuta, una gestione che non riesce a trasferire una diversa mentalità alla squadra.

Il giornalista e volto noto dell’emittente satellitare, ospite di Rete Sport, aggiunge: “Si può perdere contro il Milan, ma bisogna vedere come. Non puoi farlo così. Dei giallorossi ieri salvo solo Veretout“. Sulle correzioni che Fonseca dovrebbe apportare alla squadra, Mangiante afferma: “Il primo cambiamento lo vorrei vedere in porta: per me a Firenze dovrebbe giocare Mirante, dà più sicurezza al reparto arretrato”.

La buona notizia del giorno è il ritorno in gruppo di Smalling: “Chris adesso serve tantissimo a questa squadra. Forse riuscirà a strappare una convocazione per la Fiorentina, ma poi dovrà giocarle tutte“.

Fonte: Rete Sport