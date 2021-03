Roma, reagisci: c’è il rischio crollo da evitare a ogni costo

EDITORIALE – Ormai non è più una novità. La Roma perde l’ennesimo scontro diretto contro una grande del nostro campionato e non riesce proprio a scrollarsi di dosso la pecetta di “debole con le forti“. Il Milan ieri ha meritato di vincere, e attaccarsi all’arbitraggio (per quanto sia stato pessimo e parziale) sarebbe volersi voltare dall’altra parte e non voler affrontare un problema ormai evidente.

Colpa di Fonseca? Probabile. Ma anche di una squadra fatta di buoni, in alcuni casi ottimi giocatori, a cui però manca anche un po’ di quella personalità che può fare la differenza in partite come queste. Una lacuna che dovrà essere colmata da Tiago Pinto nel prossimo mercato.

Il ko col Milan però mi dà la netta sensazione di non essere come tutti gli altri. La Roma ha già preso schiaffi contro Napoli, Juventus, Atalanta e Lazio, ma ha saputo sempre rialzarsi. Stavolta il timore è che il 2 a 1 di ieri sia stata una mazzata psicologicamente superiore a quelle precedenti. Perchè stavolta la squadra ci credeva davvero. Era convinta di potersi scrollare di dosso l’etichetta di incapace di battere una big. E invece è arrivata l’ennesima sconfitta. Più cocente delle altre. Perchè è arrivata in casa, e contro una squadra che veniva da una serie di risultati negativi.

Il Milan ieri, specie nel primo tempo, ha dato una severa lezione ai giallorossi, sia di organizzazione di gioco che di fame di vittoria. La Roma invece era timida e smarrita, e nonostante abbia resistito senza prendere gol in quei 20-30 minuti da brivido, è uscita ugualmente sconfitta dal campo. Una mazzata. Fonseca se n’è accorto, e lo ha lasciato intendere nelle dichiarazioni post partita. Il timore di un contraccolpo psicologico c’è, eccome.

Occhio al calendario, che non darà tregua alla Roma: mercoledì c’è una Fiorentina con l’acqua alla gola, poi il Genoa rigenerato da Ballardini. Quindi il doppio confronto con lo Shakhtar Donetsk, dove i giallorossi si giocheranno un’altra fetta importante di stagione. Se la squadra dovesse mollare la presa, c’è il rischio concreto di un tracollo.

E’ il momento di rialzarsi, di reagire subito, a cominciare da mercoledì. La partita con la viola è un crocevia decisivo: servono tre punti per non perdere contatto dalla zona Champions e ritrovare convinzione nei propri mezzi. Un altro risultato negativo aprirebbe una nuova crisi, da evitare a ogni costo.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini