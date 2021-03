AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste tutte le ultimissime di lunedì 1 marzo 2021:

Ore 11:00 – La Roma vuole Musso, ed è disposta a offrire 10 milioni più una contropartita tecnica (Diawara o Carles Perez) all’Udinese per il portiere argentino. Ma prima di parlare di costi ci sarà da piazzare Pau Lopez. (Corriere dello Sport)

Ore 10:50 – La Roma fa gli auguri a Jordan Veretout, che oggi compie 28 anni e a Bruno Peres, che ne compie 31.

Ore 9:45 – Roma ancora a caccia di un sostituto di Calvo. I nomi in corsa per quel ruolo sono tre: Giorgio Ricci (Juventus), Matteo Mammì (ex Sky e Mediapro) e di Christoph Winterling, ora al Bologna ma con un trascorso recente alla Roma. (Il Tempo)

Ore 9:00 – Roma al lavoro per i main sponsor, addio a Hyundai che non rinnoverà il suo contratto a fine stagione. Si tratta invece il rinnovo annuale con Qatar Airways. (Il Tempo)

SEGUONO AGGIORNAMENTI…