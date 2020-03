“ON AIR!” – CORSI: “Una follia totale pensare di far ripartire il calcio di corsa”, PETRUCCI: “Ma questi signori si rendono conto di costa sta succedendo?”, TRANI: “Ricominciare a maggio sarebbe un successo”, AUSTINI: “Il calcio sta facendo bruttissime figure”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Alessandro Austini (Tele Radio Stereo): “Ci sono squadre che hanno già programmato la ripresa degli allenamenti, vivono in un’altra realtà… Ma come fai se in Italia si può riprendere una vita normale a metà maggio, in Spagna magari a giugno e in Germania a luglio…ma come fai a far conciliare questa situazione con un calendario sportivo… Ma i calciatori saranno preoccupati, qua parliamo di salute, e loro sono persone che devono esere tutelate… Potranno ad allenarsi e a giocare quando non ci saranno più rischi per la loro salute e quella dei loro cari… Il calcio sta facendo bruttissime figure in questo momento…”

Riccardo “Galopeira” Angelini (Tele Radio Stereo): “Ancora troppo dovrà uscire fuori…io spero di sbagliare, prego di sbagliarmi… Ma se la Roma volesse tornare ad allenarsi lunedì prossimo mi domanderei perchè questa fretta… Io questa smania di dover ricominciare ho difficoltà a capirla… Ma assegnatelo a chi vi pare lo scudetto, ma chissene frega… Lo vuole vincere la Lazio? Ma assegnateglielo, chissene frega…”

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Questa cosa ci sta sconvolgendo le vite e ci segnerà per anni. Chi può stare a casa lo faccia il più possibile. Il dopo è un enorme buco nero che non può non inquietarci… Prolungare la quarantena oltre il tre aprile? Come si fa a pensare a qualcosa di diverso… Come fa il calcio a pensare di chiudere il campionato entro giugno, ma che hanno la sfera di cristallo? Hanno già capito che si potrà cominciare a rigiocare? Ogni giorno che passa escono contagi tra i giocatori… Ma questi signori hanno la consapevolezza di quello che sta succedendo? Che cosa gli fa pensare che nel giorno di due o tre mesi è tutto finito? Non so se mi fanno più rabbia o tenerezza… Qui speriamo di riaprire le case entro giugno, di poter riavere una vita normale, di poter riabbracciare i nostri figli o i nostri nipoti, che ormai vediamo solo tramite le videochiamate di Whatsapp…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Questa storia di ricominciare di corsa nel calcio è una follia totale, che va contro tutto quello che dicono gli scienziati. Ora qui non ci può spostare di un quartiere per fare la spesa, ci sono una serie di ristrettezze, e tu pensi di far ripartire il campionato…è una cosa che non si capisce…”

Ugo Trani (Rete Sport): “Era ovvio che l’Europeo slittasse, ma ora sono altri gli interrogativi da sciogliere. Ripartire ad aprile mi sembra ottimistico, è molto più probabile che si vada verso maggio…Per me sarebbe un successo ricominciare a maggio. Io ve lo dico sempre, ci saranno tante liti sulla storia degli allenamenti… Ora ho visto che la Lazio ha già fissato la ripresa degli allenamenti per lunedì prossimo…ma ci rendiamo conto o no?…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Il calcio deve fare i conti con la propria mastodontica organizzazione… Ripartire ad aprile mi sembra assai arduo…di sicuro sarà finita l’emergenza di questi giorni, ma bisognerà non mettere a rischio la gente da nuovi contagi… Allenamenti? Non è che le società possono dire ai calciatori di andare dove gli pare e ci si rivede a settembre…per questo fissano le date per la ripresa, ma immagino che poi saranno posticipate…l’indignazione del dito puntato lasciamocela per le cose vere, altrimenti poi si perde la cosa di indignarsi quando c’è davvero il motivo…”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio): “Dal Coronavirus non ci si immunizza, perchè ho letto che si è riammalato il paziente uno…ecco perchè serve per forza il vaccino…”

Roberto Renga (Radio Radio): “L’unica soluzione è che i giocatori della Serie A vadano in ferie adesso, le ferie non possono prenderle dopo. Ci sono momenti particolari nella vita, è una soluzione che può andare bene a tutti. Sai quanto spazio hanno sotto casa, hanno tutti quelli che gli portano da mangiare a casa. Non bisogna esagerare da una parte né dall’altra. Perché uno deve allenarsi adesso quando i campionati riprendono a maggio?…”.

Furio Focolari (Radio Radio): “Riprendere gli allenamenti tra una settimana? Sono delle provocazioni, gli allenamenti non si possono riprendere. La soluzione sono le ferie. Quello che i giocatori devono capire è che il calcio per non far perdere i soldi alle società riprenderà giocando in un periodo anomalo in cui di solito sono in ferie e non potranno prenderle allora…”

Redazione Giallorossi.net