Spadafora: “La Serie A dovrebbe ripartire a inizio maggio. Stiamo pensando di vietare ogni attività sportiva all’aperto”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Serie A dovrebbe ripartire a inizio maggio e non i primi di aprile come stabilito in precedenza. Lo ha reso noto il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora.

“Si dovrebbe ripartire a inizio maggio“, ha dichiarato il ministro ai microfoni del TG1 riguardo al nostro campionato di calcio. Ma non è l’unica importante novità.

Spadafora ha poi anticipato un ulteriore provvedimento in arrivo: “Stiamo prendendo in considerazione il divieto assoluto per qualsiasi attività sportiva all’aperto, visto che molte persone stanno ignorando il consiglio di restare a casa”.

Fonte: Rai Uno