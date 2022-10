“ON AIR!” – CORSI: “Vincere domenica cambierebbe tutto”, PRUZZO: “Napoli difficile da affrontare, mi prenderei il punto”, FERRETTI: “Sono loro ad avere più da perdere”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Kvaratskhelia nell’uno contro uno ti può umiliare. Non dico che la Roma deve fare le barricate, ma devi contenere il loro giocatore più forte. E viva Dio che la Roma ha un tecnico che si preoccupa anche delle squadre avversarie, perchè ci sono allenatori che pensano solo a fare “il loro calcio” e poi fanno sistematiche figuracce… La Roma deve essere chirurgica. Sto palesando un disagio in vista di Roma-Napoli: un partita tra due squadre in salute, con due ottime classifiche, tra due grandi allenatori, e ancora si parla della querelle Totti-Spalletti…ma basta…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Sale forte il rumore dei nemici, che esistono, vivono di te. E far vivere gli altri di odio è straordinario. Mou se ne fotte, e gli altri muoiono… Da oggi si interrompono le critiche ai nostri, Mancini deve fare muro, Ibanez deve essere stra-concentrato, perchè se te la levano da quelle parti è un dramma. Non ci saranno i più forti, ma c’è Zaniolo… La cosa più importante sarebbe vincere, perchè cambierebbe tutta la storia di quest’anno. Se perdi invece non cambia, si modifica un po’, ma non cambia. Penso che Mou stia curando questa partita molto, molto bene…”

David Rossi (Rete Sport): “Zaniolo da questa situazione deve imparare molto. In una Roma ideale, schiero Zaniolo, che è l’uomo giusto per una partita di attesa, accorta, perchè sai che il loro potenziale offensivo è molto alto. Nel mio modo di vedere le cose, con palla a loro, Pellegrini va su Lobotka, e Zaniolo va a dare una mano sulla fascia per Kvaratskhelia, perchè quello una volta che ingrana, non lo fermi. Lo devi solo sdraiare. Zaniolo è il primo che deve andare a contrastarlo, poi Karsdorp in seconda battuta, e per ultimo Mancini. E’ vero che così a Zaniolo gli si chiede un grande dispendio di energie, ma nel calcio moderno la differenza tra un grande attaccante e uno potenzialmente forte è questa, la partecipazione al gioco di squadra soprattutto in fase di non possesso palla…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Se devo vedere lo stato di forma, Belotti si fa preferire a Abraham, ma non penso che Mourinho sia dello stesso avviso. Tutti puntano sul 3-5-2, ma non è da escludere anche un 3-4-2-1 con Matic e Cristante a centrocampo, Pellegrini e Zaniolo dietro Abraham o Belotti. Il dubbio quindi è doppio, sia sugli uomini che sul modulo…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Un duello chiave sarà a destra, meglio Karsdorp di Zalewski per arginare Kvaratskhelia. Ma da Trigoria mi dicono che al momento a destra sia in vantaggio il polacco, con Spinazzola a sinistra… Camara potrebbe darti una mano in più a raddoppiare, secondo me Mourinho ci penserà fino alla fine se schierarlo dal primo minuto. Zaniolo? Andrà in campo per scelta e non per necessità. Mou non mi sembra uno che si fa condizionare da certe cose…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Il lento avvicinamento a Roma-Napoli è concentrato sull’indovinare la formazione della Roma. Ci sono varie ipotesi. A destra dovrebbe giocare Zalewski, con Spinazzola a sinistra. Sembra scontato il ritorno di Zaniolo, ma da quando non c’è Dybala ha sempre giocato titolare Belotti, e questo è un dato che non va ignorato. Il grande dubbio è a centrocampo, Mou potrebbe anche decidere per una mediana di posizione, di attesa, con Matic al posto di Camara. Il Napoli in questo momento è la squadra che ha più da perdere domenica…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Chi farei giocare tra Abraham e Belotti? L’inglese, ha grandi potenzialità, ha delle qualità che possono farti cambiare marcia insieme a Zaniolo. Questa è la speranza. Io lo ripeto: il punto me lo prendo. Un Napoli a questo livello non è facile da affrontare…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Io lascerei Zalewski, ha un passo che può opporsi a Kvaratskhelia. Le ultime apparizioni ci farebbero pensare a Belotti in attacco, ma il titolare resta Abraham. Le scelte comunque cambiano poco: sono giocatori diversi ma simili. Alla fine cambia poco…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!