Napoli schiacciasassi, ma la Roma può farcela: meno due allo scontro che può cambiare tutto

AS ROMA NEWS – Il conto alla rovescia è iniziato. Mancano due giorni a Roma-Napoli, alla sfida tra Mourinho e Spalletti. Due allenatori che hanno cominciato a studiare mosse e contromosse per aggiudicarsi la posta, altissima, in palio.

Perchè quella di domenica è una partita che può cambiare completamente e improvvisamente ambizioni ed equilibri di questo campionato. I partenopei sono senza dubbio la sorpresa di questa prima parte di stagione: a bocce ferme, la squadra di De Laurentiis veniva considerata un po’ da tutti come pesantemente indebolita. Gli addii di giocatori come Koulibaly, Insigne, Fabian Ruiz e Mertens sembravano aver tolto qualità e certezze agli azzurri.

E invece il mercato di Giuntoli è stato un capolavoro: gli acquisti di giocatori poco conosciuti come Kim, preso dal Fenerbhace, e soprattutto il georogiano Kvaratskhelia, prelevato dalla Dinamo Batumi per “appena” 10 milioni di euro, non hanno fatto abbassare il livello della rosa. Ma anzi, ha ridato nuovo smalto e brillantezza a una squadra che macina gol e prestazioni.

Il Napoli, imbattuto sia in campionato che in Champions, ha rifilato lezioni pesantissime un po’ a tutte, demolendo squadre blasonate come Liverpool e Ajax in Europa, e battendo Lazio e Milan sui rispettivi campi. Sulla carta, la partita di domenica non dovrebbe avere molta storia.

La Roma fino a ora non ha incantato. Il gioco non decolla, le punte faticano a segnare, ma i risultati sono comunque arrivati. Senza far stropicciare gli occhi ai suoi tifosi, piuttosto sornioni, i ragazzi di Mourinho sono riusciti a restare vicini ai partenopei, arrivando allo scontro diretto con “appena” quattro punti di svantaggio.

E domenica può succedere di tutto. La Roma è una squadra che, al netto dei limiti e dei problemi in rosa, può anche battere il Napoli. Ha dei giocatori che, se indovinano la giornata, hanno le qualità per fare male ai ragazzi di Spalletti, non imperforabili in difesa. Mou inoltre ha dalla sua gli scontri diretti con l’allenatore toscano: lo Special One non ha mai perso, avendo collezionato nei 6 precedenti 3 vittorie e altrettanti pareggi.

Il Napoli, per qualità e numeri, parte super-favorito. Ma la Roma non è battuta in partenza. E se dovesse riuscire nel colpaccio, il suo campionato cambierebbe direzione. A quel punto i giallorossi si troverebbero a un solo punto dai campani, e potrebbero addirittura fare un pensierino verso traguardi più prestigiosi. Sempre considerando che a gennaio rientreranno calciatori fondamentali come Wijnaldum e Dybala.

Ma questo è un altro discorso. Come sempre sarà il campo a parlare, a dirci dove può davvero arrivare questa Roma. Di certo la partita di domenica sera sarà un grande spettacolo sia in campo che sugli spalti, con l’Olimpico che sarà l’uomo in più di una sfida tutta da vivere. E a poco più di 48 ore dal fischio d’inizio, l’attesa comincia a farsi snervante.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini