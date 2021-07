“ON AIR!” – CORSI: “Brava Italia, ma la Roma è la Roma”, ROSSI: “Da oggi tornano nostri avversari”, BERSANI: “E’ il momento giusto per cedere Cristante”, DAMASCELLI: “Immobile? Una palla al piede”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Roma Radio): “Donnarumma non aveva capito che dopo il rigore sbagliato di Saka, l’Italia aveva vinto. Infatti dopo aver parato la sua conclusione non esulta, fateci caso. E’ stata una cosa molto curiosa. L’Italia vince una competizione importantissima senza avere un centravanti. La vittoria di ieri è importante perchè è arrivata col gioco, perchè abbiamo giocato meglio dell’Inghilterra. L’Italia ha dimostrato grande personalità, bravo Mancini. Poi ci sono giocatori più simpatici, altri meno. Da oggi ritornano a essere tutti dei fieri oppositori in campo, ma grazie per averci regalato questa bella soddisfazione…”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Jorginho penso meriti di vincere il Pallone d’Oro, dopo aver guidato il Chelsea alla Champions ha fatto lo stesso anche con l’Italia nell’Europeo. Se non lo vince lui, chi altro dovrebbe?…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Di gente ieri ce n’era tanta per strada per festeggiare la vittoria dell’Italia.. Ma la differenza quando vince la Roma è che il giorno dopo i festeggiamenti continuano. Ecco perchè la Roma è la Roma, e l’Italia è l’Italia. Però la soddisfazione ieri c’è stata, battere gli inglesi a Wembley. Loro hanno una squadra scarsa, allenata da un signore che è di una bruttezza unica. L’Italia ha vinto meritatamente, non c’è proprio niente da dire, in questo Europeo ha sempre vinto ammazzando tutti sotto il profilo del gioco. Abbiamo giocato senza punte, con tre pippe lì davanti che non si possono guardare: Belotti, Immobile, Insigne o Berardi. Purtroppo i più forti di questa nazionale sono Bonucci e Chiellini: la grinta che hanno loro non ce l’ha nessuno, e sono anche bravi. Ieri ho fatto un paio di strombazzate anche io, perchè gli inglesi sono quelli che si ubriacano e poi vanno a menare la gente. E quello che abbiamo visto ieri sera è uno schifo, con gli steward che facevano finta di fermare i teppisti e poi davano calci anche loro… Mourinho? Secondo me ha voluto ricominciare a fare l’allenatore di calcio, di crescere insieme alla squadra come aveva fatto col Porto…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Sono stato coinvolto dalla partita, perchè quando ti ci trovi a giocare una finale contro gli inglesi, che non l’hanno buttata proprio sulla simpatia, alla fine è stata una bella soddisfazione. Merito a Mancini: vincere un campionato europeo senza centravanti non c’era riuscito nessuno… Abbiamo parlato tanto dei 13 milioni dati dal PSG a Donnarumma, ma se lo avessero preso oggi lo avrebbero pagato 25 di ingaggio. E’ l’unico fuoriclasse di questa nazionale, ci ha trascinato alla vittoria…Spinazzola? Speriamo non gli abbiano fatto male, lo hanno sballottato troppo, parliamo di un giocatore appena operato. Cristante? Abbiamo detto che l’Italia aveva il centrocampo più forte d’Europa, e il primo cambio è sempre lui. Non è un fenomeno, ma se Mourinho parla di lui, e Mancini ci si è affidato spesso, vuol dire che gli allenatori trovano in lui delle caratteristiche importanti…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Belotti? Ma manco 15 milioni gli darei dopo l’Europeo che ha fatto. Cairo chiedeva 35 milioni per un giocatore del genere, che è ad un anno dalla scadenza di contratto. Ma chi te li dà. Io gli offrirei massimo 12-13. Rui Patricio dovrebbe essere conclusa tra oggi e domani. Bensebaini? 30 milioni mi sembra un prezzo pre-covid. Se prendi un terzino a 30 milioni, allora vuol dire che la storia del budget presunto non quadra… Il problema è che devi fare tante cose, e 50 milioni di budget mi sembrano un po’ pochini… Cristante? Torna a Roma da campione d’Europa e il suo valore si è accresciuto. A sto punto vendiamolo…se ti arriva un’offerta importante, io lo venderei, e al suo posto ne prendi un altro. Ora si spera che il mercato possa decollare, lo spero, perchè al momento è uno stagno…”

Marco Juric (Rete Sport): “Belotti? Dopo questo Europeo di certo il valore del suo cartellino non è cresciuto, anzi. La Roma non deve prendere una riserva del suo attaccante, perchè hai già Borja Mayoral. Perchè dovrei prendere uno che fa la riserva di Immobile in Nazionale? … Rui Patricio e Xhaka sono praticamente fatti, va solo trovata la quadra con l’Arsenal. Ma il giocatore mette solo like alle foto di Mourinho, si sente al 100% un giocatore della Roma. Per la fascia il preferito sembrerebbe essere Bensabaini: è un giocatore importante, ma 30 milioni mi sembra un prezzo davvero troppo alto…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “E’ un evento storico, non vincevamo un Europeo dal ’68. Noi quando c’è da soffrire siamo straordinari, questo è un dato di fatto. Quando abbiamo l’acqua alla gol, ne usciamo sempre alla grandissima. Siamo stati fin dall’inizio la squadra che ha giocato il miglior calcio dell’Europeo…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Voto a Ciro Immobile? Sette e mezzo…Per me ha fatto un buon lavoro, si è sempre sacrificato, ha fatto due gol e non ha sbagliato il rigore. Le critiche sono ingiuste, perchè nell’Italia l’attaccante gioca spalle al portiere, snaturando le sue caratteristiche…”

Franco Melli (Radio Radio): “Immobile? Voto cinque. E’ stata la grande delusione dell’Europeo, insieme a Belotti…Non è il giocatore visto nella Lazio. Non gli ho visto fare una partita dignitosa..”

Tony Damascelli (Radio Radio): “Immobile è stata una palla al piede, un uomo regalato agli avversari. Immobile non è una delusione: a livello internazionale Immobile è questo…”

