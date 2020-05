“ON AIR!” – FOCOLARI: “La Roma è un disastro perchè ha un presidente come Pallotta”, CORSI: “Gli stanno crollando i conti addosso”, LO MONACO: “Kluivert può crescere tanto, lo terrei qui più di Under”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Stefano Petrucci (Tele Radio Stereo): “Sulla ripresa dei campionati è un casino…La decisione doveva essere politica, in accordo con i governi prima che delle varie federazioni… Ci doveva essere un accordo politico tra la Uefa i vari governi..”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Pallotta? Vediamo quando se ne andrà questo fruttarolo, è veramente ridicolo… Non resta che fare un movimento pro-Roma per trovare qualcuno che se la compri…ovviamente è una battuta, c’è una banca che ci sta lavorando sopra, ma di questi tempi sarà molto difficile. C’è questo grosso problema del Covid, altrimenti Friedkin era già arrivato. A Pallotta gli stanno crollando i conti addosso e alla fine avrebbe venduto…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “I play-off? Potresti fare che le prime quattro sono già ai quarti, mentre le altre fanno le eliminatorie…immagino una formula del genere…”

David Rossi (Roma Radio): “Se da una parte abbiamo segnali confortanti sulla regressione della pandemia, dall’altra la ripartenza del calcio non dà segnali confortanti… Ieri la FIGC ha santificato il rinvio della ripresa fino a dopo il 14 giugno compreso, e quindi quel weekend va a farsi friggere… La Uefa sta pensando di posticipare la dead line per comunicare le decisioni dei vari campionati per permettere di trovare una soluzione…”

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Le cose stanno andando bene per merito delle persone…ieri sono uscito per far fare la passeggiata al mio cane verso le undici di sera, e Roma era deserta come durante il lockdown… La gente si muove con grande cautela, e questo sta aiutando… E il calcio come si inserisce in questo quadro? Se pensano che tutti i calciatori debbano essere indenni, è inutile continuare ogni discorso, perchè un minimo di rischio lo abbiamo tutti, compresi i calciatori. Il mondo del calcio corre molti meno rischi di quelli che hanno continuato ad andare a lavoro quando c’erano 5-6 mila contagi al giorno…questa è la realtà…”

Daniele Lo Monaco (Tele Radio Stereo): “Chi darei via tra Kluivert e Under? Io li terrei entrambi…La gente ha detto che vorrebbe darli via entrambi? Sì, se poi però fanno 12 gol nel Leverkusen tutti direbbero che dovevamo tenerli e che li abbiamo svenduti… Io vorrei risentire le trasmissioni di quando fu venduto Salah, non c’era una sola voce contraria… Se invece sono obbligato a venderne uno, dipende anche da chi ho a disposizione tra gli altri. Under è già giocatore, Kluivert non ha ancora espresso a pieno le sue potenzialità. Non bisogna dimenticare l’anno di nascita: Kluivert è un classe ’99, ha fatto quasi 100 presenze in Olanda e altrettante in Italia…per me Kluivert è uno che può fare tantissimo, e forse mi terrei lui…”

Furio Focolari (Radio Radio): “I play-off? Da come ho letto la Roma sarebbe fuori dai play-off…ecco perchè non è favorevole.. Io sono abbastanza contrario al play-off, la prevederei come ruota di scorta finale… La Roma è un disastro perchè c’è Pallotta, la Lazio va alla grande così come l’Atalanta perchè hanno dei presidenti capaci e presenti…tu non puoi pensare di fare una grande società se hai un presidente che non è all’altezza…”

Franco Melli (Radi Radio): “Io penso che l’unica soluzione sia quella dei play-off…se la giocano le prime quattro e le ultime sei e chi s’è visto s’è visto…”

Redazione Giallorossi.net